Психолог рассказала о способах отучить детей от мата

«Если в четыре-шесть лет это лишь “проба”, изучение чего-то нового, то позже мат уже может использоваться как провокация родителей. А вот если я такое слово скажу, как мама отреагирует? Может быть, так я смогу получить больше внимания от папы? И это работает», — сказала она.