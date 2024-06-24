Психолог рассказала о преимуществах раздельного отдыха

«Рекомендаций, стоит ли конкретной паре отдыхать вместе или раздельно, дать вряд ли получится. Пауза во взаимодействии в период отпуска может быть как полезной для отношений, так и способна нанести им вред. Речь о риске возникновения курортного романа», — отметила при этом психолог.