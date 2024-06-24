Психолог рассказала о преимуществах раздельного отдыха

Об этом РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, проводя отпуск раздельно, можно смело следовать своим интересам без чувства вины перед любимым человеком.
«Рекомендаций, стоит ли конкретной паре отдыхать вместе или раздельно, дать вряд ли получится. Пауза во взаимодействии в период отпуска может быть как полезной для отношений, так и способна нанести им вред. Речь о риске возникновения курортного романа», — отметила при этом психолог.
Она добавила, что вероятность неверности со стороны отдыхающих в одиночку супругов зависит от того, насколько они довольны царящей в семье атмосферой.
Если же речь идет о семейном отдыхе, специалист посоветовала заранее распределить обязанности и договориться, кто за какую сферу отвечает. Такой подход, по ее словам, поможет избежать конфликтов во время отпуска. Также следует определиться с бюджетом и запланировать траты, чтобы избежать разногласий, отметила Игонина.