Психолог рассказала о негативном влиянии на ребенка родительского гиперконтроля

«Воспитать в ребенке самостоятельность и ответственность — естественное желание любого родителя. Однако на практике переживания и излишняя тревожность могут перерасти в тотальный контроль. Такое поведение возникает по разным причинам. Родительская гиперопека зарождается из личных переживаний и негативного опыта самого родителя. Если в детстве его активно опекали, то в будущем он может копировать такое поведение в отношении своих детей. Контроль в этом случае приравнивается к заботе и правильному воспитанию. Бывает и обратная ситуация, когда человеку не хватало родительской заботы и он был часто предоставлен сам себе. Чтобы не повторять такой сценарий, родитель окружает своего ребенка чрезмерной заботой», — объяснила Прутковская.

Еще одна причина гиперконтроля в семье — бессознательное желание родителя отсрочить сепарацию ребенка. Сепарация — тревожный процесс для обеих сторон. Дать ребенку самостоятельность означает, что он начнет строить собственную жизнь, тогда родитель будет чувствовать себя ненужным, добавила специалист.

«Гиперконтроль также возникает, если родитель испытал шок или чувство вины в раннем детстве своего ребенка. Когда с детьми случается что-то травматичное, родители испытывают интенсивные негативные эмоции и винят себя. Отсюда возникает потребность в избыточной опеке, чтобы не повторить такой опыт», — сказала она.

По мнению психолога, чрезмерный контроль мешает развитию самостоятельности у детей. Это может проявляться в страхе перед ответственностью и взрослым миром.

«Гиперконтроль также может привести к неосознанному выбору зависимых отношений в будущем. Ребенок, которого чрезмерно опекали, будет искать в партнерах “отца” или “мать” и наделять их родительскими функциями. Бывает альтернативный вариант, когда гиперконтроль приводит к бунту ребенка. Это отчетливо проявляется в подростковом возрасте. Однако такое поведение может сохраниться и во взрослой жизни. Взрослый “бунтарь” будет делать наперекор всё и всем: начальнику, партнеру, друзьям. Это приводит к тому, что для человека вся жизнь становится борьбой. Гиперконтроль вредит не только детям, но и самим родителям. Чрезмерно опекая ребенка, родитель строит зависимые отношения с ним и практически не уделяет время себе», — заявила она.

Эксперт не советует использовать полный запрет или полную свободу — нужно найти золотую середину. Наиболее эффективная стратегия — диалог. Родителям нужно не запрещать что-либо, а объяснять, почему они это делают. Например, если ребенок задерживается после школы и не отвечает на звонки, запрет прогулок и угрозы ничему не научат. Важно объяснить ребенку, почему так поступать не нужно, и терпеливо ответить на все вопросы. Потому как опасность, которая очевидна родителю, не всегда понятна ребенку и наказание для него может показаться несправедливым. Важно понимать, что ребенок взрослеет поэтапно, и на каждом этапе необходим свой подход, подчеркнула психолог.

Прутковская рекомендовала родителям совместно с детьми составлять список правил и рекомендаций, в котором будут обозначены допустимое поведение ребенка и родителя в ключевых вопросах. Недопонимания будет меньше, а возможность обозначать личные границы станет важным этапом на пути к здоровой самостоятельности. Также рекомендуется совместно с ребенком моделировать различные ситуации. Например, как вести себя с незнакомцами, в стрессовых ситуациях, на улице. У родителей будет возможность понять, как ребенок реагирует на различные условия, и объяснить ему, как поступить правильно.

Собеседница издания рассказала о приложениях родительской заботы, которые помогают постепенно обучать детей самостоятельности и снижать тревожность родителей. По ее словам, необходимо обсудить с детьми, к какой информации родитель получает доступ и какие есть полезные функции для обеих сторон. Важно объяснить ценность для ребенка, например, что родитель не будет часто звонить, так как сможет видеть геопозицию ребенка, указала психолог.