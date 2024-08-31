Психолог рассказала, о чем нельзя спрашивать ребенка после школы

Перед обсуждением учебных дел Наталья Наумова рекомендует дать ребенку возможность расслабиться. Потом, когда ему станет комфортно, можно мягко подвести к разговору об уроках. Вместо резких вопросов лучше обсудить, все ли ребенок успел сделать в школе, и помочь ему вспомнить, не оставил ли он там что-нибудь. Например, часто дети забывают сменку или тетради. В этом случае можно спокойно вместе проверить его портфель и посмотреть, все ли на месте, а потом решить другие важные для родителя вопросы. «При этом важно не ругать ребенка, не понукать и не вызывать у него чувство вины», — призвала эксперт.



Зачастую дети боятся возвращаться в школу после каникул. Решить эту проблему можно с помощью советов директора института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессора Александра Савенкова.