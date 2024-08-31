Психолог рассказала, о чем нельзя спрашивать ребенка после школы

Подростки и их восприятие родительских вопросов
Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова в беседе с «Ридусом» отметила, что особой чувствительностью к вмешательству в личное пространство отличается подростковый возраст. Она рассказала, что вопросы в духе «Как прошел день в школе?», «Что вы сегодня изучали?» или «Какие у тебя оценки?» могут вызвать у подростков раздражение и обиду. Такие расспросы задевают детей. Им начинает казаться, что родители совсем не интересуются их личностью и что им важны только успехи в школе.
«Они не видят в этом заботу о себе, а раздражаются и обижаются», — пояснила психолог.
Чтобы избежать этого, нужно проявлять искренний интерес к личности подростка. Лучше не задавать стандартные вопросы, а поинтересоваться его увлечениями, настроением и тем, что для него сейчас важно.
Подростки и их эмоциональные потребности
Подростки могут замкнуться в себе, но при этом остро нуждаются в том, чтобы их выслушали и поняли. Им нужно задавать вопросы, касающиеся их интересов, переживаний и актуальных для них тем. Взрослым надо проявлять терпение и не спешить с выводами или советами. Если подросток делится своими проблемами, важно не обесценивать его переживания, а дать ему возможность прожить эти эмоции вместе с родителями.
«Если у подростка есть проблема, важно не нервничать и не пытаться сразу же ее решить. Нужно вместе прожить эту ситуацию, а затем спросить у ребенка, может ли он что-то сделать с этой проблемой, нужна ли ему помощь, нужен ли репетитор и так далее», — советует психолог.
Чтобы выстроить доверительные отношения с ребенком, важно быть внимательным к его потребностям и эмоциональному состоянию. С помощью вопросов можно помочь ребенку самому осознать свои проблемы и найти способы их решения. Это не только укрепляет связь между родителями и детьми, но и помогает школьникам развиваться в атмосфере поддержки и понимания.
Подход к младшим школьникам
Ученикам начальной школы тоже нужен деликатный подход. Множество резких вопросов сразу после школы могут вызвать у ребенка тревогу и ощущение давления. Блиц-опрос типа «Ты все взяла?», «Ничего не забыла?», «А по этому предмету отвечала?», «А здесь тебя учитель спросила?» может вызвать у ребенка стресс, замкнутость и желание обмануть родителей, чтобы элементарно отдохнуть. Особенно это касается учеников начальной школы, которые уже испытывают сильную нагрузку в течение учебного дня.
Важно сначала создать атмосферу спокойствия и поддержки, чтобы помочь ребенку расслабиться после занятий. Когда он выходит из школы, нужно просто поприветствовать его, обнять, спросить, как он себя чувствует, и узнать, чего он хочет сейчас. Также можно предложить ему воды, узнать, нужно ли ему какое-то время, чтобы отдохнуть. Это поможет школьнику почувствовать, что его понимают и заботятся о нем.
Эмоциональная поддержка и установление контакта
Перед обсуждением учебных дел Наталья Наумова рекомендует дать ребенку возможность расслабиться. Потом, когда ему станет комфортно, можно мягко подвести к разговору об уроках. Вместо резких вопросов лучше обсудить, все ли ребенок успел сделать в школе, и помочь ему вспомнить, не оставил ли он там что-нибудь. Например, часто дети забывают сменку или тетради. В этом случае можно спокойно вместе проверить его портфель и посмотреть, все ли на месте, а потом решить другие важные для родителя вопросы. «При этом важно не ругать ребенка, не понукать и не вызывать у него чувство вины», — призвала эксперт.
Зачастую дети боятся возвращаться в школу после каникул. Решить эту проблему можно с помощью советов директора института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессора Александра Савенкова.