Психолог рассказала, можно ли проводить все выходные в постели

Отмечается, что стремление иногда отдохнуть в одиночестве не представляет опасности для психического здоровья. Тем не менее, если у человека возникает потребность проводить таким образом каждые выходные — это может быть признаком усиления избегающего поведения. Это особый тип поведенческой реакции, который люди осознанно или неосознанно используют, чтобы отвлечься от трудных мыслей, чувств и ситуаций, которые являются для них неприятными или угрожающими.