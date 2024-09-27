Психолог рассказала, можно ли изменить черты своей личности

Чтобы развить нужные черты личности, нужно поменять шаблоны мышления и привычные действия. Например, если кто-то считает, что людям нельзя доверять, его поведение будет это подтверждать. Но стоит изменить отношение и попробовать по-другому реагировать на ситуации — например, прямо попросить о помощи коллегу, — и реакция окружающих может измениться. Такое поведение помогает формировать новые привычки, которые в конечном итоге приведут к изменениям в личности.