Психолог рассказала, можно ли изменить черты своей личности

Как рассказала клинический психолог из Университета Кентукки Шеннон Сауэр-Завала, многие исследования показывают, что люди могут развивать необходимые им личностные черты. Для этого нужно адаптировать свои мысли и поведение.
«Это не просто теория — это то, что я неоднократно наблюдала в своей практике клинического психолога», — приводит слова Шеннон Сауэр-Завала Medical Xpress.
Она отметила, что психологи определяют личность как характерный стиль мышления, чувств и поведения. Например, склонен ли человек воспринимать жизнь с оптимизмом или, наоборот, видеть во всем сложности, имеет ли он привычку злиться на других на дороге или старается понять их мотивы.
Люди полагают, что личность — это что-то незыблемое, но это не так. Личность — это не только ваши вкусы или ценности, но и ваш привычный стиль мышления и поведения, который можно менять.
Она отметила, что значительные изменения могут произойти в относительно короткие сроки. Иногда это происходит менее чем за 20 недель, если человек применяет целенаправленные когнитивно-поведенческие стратегии. Это тоже показали исследования.
Чтобы развить нужные черты личности, нужно поменять шаблоны мышления и привычные действия. Например, если кто-то считает, что людям нельзя доверять, его поведение будет это подтверждать. Но стоит изменить отношение и попробовать по-другому реагировать на ситуации — например, прямо попросить о помощи коллегу, — и реакция окружающих может измениться. Такое поведение помогает формировать новые привычки, которые в конечном итоге приведут к изменениям в личности.
«Таким образом, личность — это не статичная сущность, а процесс, который можно контролировать и развивать с помощью осознанных действий и изменений в мышлении», — резюмировала специалист.
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