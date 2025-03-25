Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников

«Любой человек потенциально может быть вовлечен в технологическое воздействие. Есть определенные критерии, по которым мы эту подверженность оцениваем. Это снижение критики и высокий уровень доверчивости. Это старшее поколение, потому что их психическое пространство формировалось вне технологического воздействия. То есть их мозг значительно менее адаптирован к тем новшествам, которые чаще всего используют мошенники как тему сценария. Поэтому для пожилого населения этот риск значительно больше. Факторы неожиданности и утомления тоже способствуют вовлечению. Другой фактор — если в основу сценария ложится персонифицированная тема. Для матери это безопасность ребенка, для ребенка — страх быть обвиненным в каком-то проступке», — рассказала психолог.