Психолог рассказала, какие люди обращаются к «срывателю свадеб»

Мужчина, работа которого — срывать свадьбы
Эрнесто, мужчина средних лет, стал настоящей звездой после того как опубликовал видео в TikTok, в котором рассказывает о своей необычной работе. В нем он говорит, что большинство людей воспринимают свадьбу как самый счастливый день в своей жизни. Однако есть те, для кого бракосочетание скорее кошмар наяву, а не радостное событие. Эти немногие противники бракосочетания и становятся его клиентами.
Испанец Эрнесто, мужчина средних лет, стал настоящей звездой после того как опубликовал видео в TikTok, в котором рассказывает о своей необычной работе. В нем он говорит, что большинство людей воспринимают свадьбу как самый счастливый день в своей жизни. Однако есть те, для кого бракосочетание скорее кошмар наяву, а не радостное событие. Эти немногие противники бракосочетания и становятся его клиентами.
За вознаграждение в размере 500 евро Эрнесто обещает сорвать свадьбу клиента, выдав себя за любовь всей жизни.
Он применит весь свой актерский талант и будет умолять своего клиента сбежать вместе только для того, чтобы отменить мероприятие. «Вам нужно только сказать мне время, место и дату, и я буду на церемонии. Я скажу, что я любовь всей вашей жизни, и мы убежим вместе, рука об руку», — рассказывает мужчина в видеоролике.
Эрнесто начал заниматься столь необычной деятельностью ради шутки. Но после того, как его засыпали вопросами о том, как разыгрывается эта сценка, он задумался об этом всерьез.
Сейчас его услуга по порче свадьбы стоит 500 евро, и в эту сумму не входят командировочные расходы. Также ему дополнительно платят в случае непредвиденных инцидентов. Например, если его шлепают, бьют или пинают — каждый удар приносит ему дополнительные 50 евро.
Хотите верьте, хотите нет, но услуги, предоставляемые Эрнесто, оказалась довольно востребованы. По словам мужчины, его «рабочее» расписание уже полностью забито до второго ноября.
Психологический портрет Эрнесто и его заказчиков
Мужчина творчески интерпретировал и коммерчески применил хорошо известную идею третьего в отношениях, концепцию любовного треугольника, отмечает психотерапевт Екатерина Клочкова. Это явление, к сожалению, периодически встречается и романтически воспевается в культуре.
Когда люди оказываются в любовным треугольнике, они всегда испытывают много эмоций, становятся менее критичными.
К тому же появляется эффект неожиданности, и поэтому вопрос «кто этот человек, и что он здесь делает» мгновенно не возникает. Скорее всего, Эрнесту только поэтому удается долго оставаться неузнанным и развивать свой бизнес.
Такой род деятельности говорит о нем как о человеке находчивом, с творческим мышлением, но в то же время достаточно равнодушным, лишенным способности к состраданию.
А заказчики, скорее всего, люди сомневающиеся, нерешительные. Те, кто с трудом ставит границы в отношениях, не способен своевременно сообщать о своем дискомфорте и сомнениях. Вероятнее всего, они испытывают проблемы с тем, чтобы брать на себя ответственность за разрыв с будущим супругом: они готовы переложить эту неприятную задачу на другого человека, даже если так их несостоявшейся половине будет больнее и тяжелее.
Екатерина Клочкова, психотерапевт, психолог-консультант.