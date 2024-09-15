Психолог рассказала, какие люди обращаются к «срывателю свадеб»

Эрнесто, мужчина средних лет, стал настоящей звездой после того как опубликовал видео в TikTok, в котором рассказывает о своей необычной работе. В нем он говорит, что большинство людей воспринимают свадьбу как самый счастливый день в своей жизни. Однако есть те, для кого бракосочетание скорее кошмар наяву, а не радостное событие. Эти немногие противники бракосочетания и становятся его клиентами.