Психолог рассказала, какие фразы обесценивают

Специалисты выделяют несколько особенно болезненных форм обесценивания. Самая травмирующая — полное отрицание опыта человека.
«Представьте: вы рассказываете о пережитой ситуации, а в ответ слышите: “Да ладно, этого не может быть” или “Ты все выдумываешь”. В такие моменты человек не просто чувствует себя непонятым — он начинает сомневаться в собственном восприятии реальности», — говорит психолог.
Не менее разрушительно, по словам Татьяны Корзун, действует преуменьшение чувств. Когда кто-то с уверенностью заявляет: «Ты преувеличиваешь» или «Ничего страшного не произошло», он присваивает себе право решать, что должен чувствовать другой человек. А ведь чувства — это не то, что можно измерить или оценить со стороны.
Часто мы сталкиваемся с такой формой обесценивания, как перевод разговора на себя. Человек делится проблемой, а собеседник тут же начинает: «Ой, это что! Вот у меня…» или «А у моей знакомой вообще…». В этот момент говорящий остается один на один со своими переживаниями — его просто не услышали.
«Попей витаминки»
Особенно обидно, когда люди начинают самоуверенно «диагностировать» чужое состояние: «Это у тебя депрессия», «Тебе просто нужно отдохнуть», «Попей витаминки».
«Такие поверхностные советы и скороспелые выводы только усугубляют ситуацию, показывая полное непонимание глубины проблемы», — отмечает эксперт.
Обесценивание достижений тоже больно ранит. Когда человек с радостью рассказывает об успехе, а слышит в ответ «Подумаешь, это же элементарно» или «Просто повезло», его гордость и воодушевление разбиваются вдребезги. После такого может пропасть всякое желание делиться своими победами.
Как защититься
«Последствия постоянного обесценивания накапливаются как снежный ком. Сначала человек просто расстраивается и теряет уверенность в себе. Потом начинает сомневаться в своих чувствах, перестает делиться переживаниями. А в долгосрочной перспективе это может привести к серьезным проблемам: тревожности, депрессии, трудностям в отношениях. Человек словно теряет внутренний компас, перестает доверять себе и другим», — объясняет Анна Корзун.
Но есть и хорошие новости: от обесценивания можно защититься. Главное — научиться его распознавать и не позволять другим определять ценность ваших чувств и опыта.
Как сказать, чтобы не обидеть
Вместо обесценивающих фраз психолог советует использовать поддерживающие. Простое «Я тебя слышу» или «Расскажи подробнее» уже создает пространство для открытого диалога.
«Я понимаю твои чувства» и «Твой опыт важен» помогают человеку чувствовать себя принятым и понятым.
«В конце концов, обесценивание — это форма психологического насилия, пусть даже неосознанного. Каждый из нас имеет право на свои чувства, мысли и достижения. И только научившись уважать это право в других и защищать его в себе, мы сможем строить здоровые и поддерживающие отношения», — заключила Анна Корзун.