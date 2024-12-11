Психолог рассказала, какие фразы обесценивают

Часто мы сталкиваемся с такой формой обесценивания, как перевод разговора на себя. Человек делится проблемой, а собеседник тут же начинает: «Ой, это что! Вот у меня…» или «А у моей знакомой вообще…». В этот момент говорящий остается один на один со своими переживаниями — его просто не услышали.