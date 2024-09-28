Психолог рассказала, как успешно совмещать карьеру и воспитание детей без чувства вины

— Всегда помните, что дело не в количестве, а в качестве общения. Если ребенок цепляется за мамину ногу и никуда не отпускает, то ему, вероятно, не хватает уверенности в том, что мама его любит. Даже если вы проведете с ним 24 часа подряд, уверенности может не прибавиться, а в некоторых случаях и убавиться. Нервный, дерганый, уставший и замученный родитель не дает ребенку главного — чувства безопасности рядом с собой. Научитесь распределять свое время так, чтобы «надеть кислородную маску сначала на себя, затем на ребенка».