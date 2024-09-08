Психолог рассказала, как справиться с выгоранием

Паузы необходимы не только для физического, но и для эмоционального восстановления. Даже короткие перерывы в течение рабочего дня могут значительно улучшить состояние. Часто люди, находящиеся в состоянии выгорания, настолько погружены в свои задачи, что забывают отдыхать. Постоянная концентрация на делах, напряжение и стресс разрушают баланс и приводят к истощению. Планируйте паузы, как важную часть своего дня. Это могут быть короткие прогулки, медитации, время наедине с собой или просто моменты тишины без гаджетов. Такие паузы помогают перезагрузиться, ослабить внутреннее напряжение и вернуть ясность мышления.