Психолог рассказала, как социализация помогает подготовить ребенка к школе

Дарья Дугенцова отметила, что нужно помнить и про режим дня. Это связано с тем, что у детей школа вызывает негативные ассоциации именно из-за дисциплины. Психолог советует организовать учебные домашние занятия для ребенка, чтобы он вспомнил о том, что нужно быть более усидчивым. Также эксперт порекомендовала начать готовить дома примерно то, что ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона.