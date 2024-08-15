Психолог рассказала, как социализация помогает подготовить ребенка к школе

В беседе с NEWS.ru психолог подчеркнула, что детей перед школой нужно социализировать. Если ребенок целое лето провел с бабушкой и дедушкой, не общался с другими детьми, с середины августа это надо начинать исправлять. Школьника нужно выводить на контакт со сверстниками.
Дарья Дугенцова отметила, что нужно помнить и про режим дня. Это связано с тем, что у детей школа вызывает негативные ассоциации именно из-за дисциплины. Психолог советует организовать учебные домашние занятия для ребенка, чтобы он вспомнил о том, что нужно быть более усидчивым. Также эксперт порекомендовала начать готовить дома примерно то, что ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона.
Ранее эксперты сообщили, что в России повысились расходы на первоклассников к учебному году. Теперь на то, чтобы собрать ребенка в школу, у родителей уходит более 30 тысяч рублей.
Айгуль Сабитова