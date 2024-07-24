Психолог рассказала, как родителям развить у детей самостоятельность к 1 сентября

— Не стоит недооценивать ребенка. В шесть-семь лет дети могут приготовить простые блюда, вымыть посуду, самостоятельно заправить постель и принять душ. Они тренируются управлять вниманием и умеют сосредотачиваться на том или ином виде деятельности. Не делайте за детей то, что они способны сделать без вас, но создайте необходимые условия для этого: заполните холодильник нужными продуктами, поставьте контейнеры для игрушек на видное место. Помогайте ребенку только в том случае, если он сам попросит, — подчеркнула Архипова.