Психолог рассказала, как родителям развить у детей самостоятельность к 1 сентября

По ее словам, самостоятельность у ребенка к моменту поступления в школу играет важную роль. Она влияет на успеваемость: самостоятельные дети лучше справляются с учебными заданиями, поскольку способны организовывать свое время, анализировать информацию и делать выводы. Также им проще адаптироваться к новой среде, налаживать отношения с одноклассниками и учителями.
Для развития самостоятельности у ребенка родители могут предоставить ему собственную зону ответственности — «закрепить» за ним определенные домашние дела, предложила специалист.
— Пусть это будут полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем, — посоветовала Архипова. — Важно помнить, что дети учатся на примерах, поэтому сперва покажите правильный порядок действий, а затем уже следите за качеством их выполнения. Ребенок сам увидит результат усилий. Например, из-за неправильного ухода цветы завянут, а от вкусной еды у членов семьи поднимется настроение на весь день.
Умение выстраивать причинно-следственные связи пригодится в будущем школьном обучении, отметила психолог.
Часто родители из лучших побуждений стремятся облегчить ребенку задачу и помочь — напоминанием, советом или вовсе выполнением за него всей работы. Тем самым они лишают его возможности приобрести опыт и знания, заметила эксперт.
— Не стоит недооценивать ребенка. В шесть-семь лет дети могут приготовить простые блюда, вымыть посуду, самостоятельно заправить постель и принять душ. Они тренируются управлять вниманием и умеют сосредотачиваться на том или ином виде деятельности. Не делайте за детей то, что они способны сделать без вас, но создайте необходимые условия для этого: заполните холодильник нужными продуктами, поставьте контейнеры для игрушек на видное место. Помогайте ребенку только в том случае, если он сам попросит, — подчеркнула Архипова.
Для развития самостоятельности также важны навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность. Их можно тренировать с помощью игр, заметила психолог:
— К ним относится большинство настольных развлечений, в том числе классические шахматы, конструкторы, головоломки. Предложите ребенку нарисовать собственный лабиринт или создать игрушку из подручных материалов.
Наберитесь терпения: развитие любого навыка требует времени. Важно поощрять даже минимальные усилия ребенка и искренне радоваться его достижениям. Если у него что-то не получилось, похвалите его за попытку, обсудите причину неудачи и предложите попробовать снова, заключила Архипова.
По вопросам развития и воспитания ребенка родители могут обратиться за бесплатной консультацией к специалисту Городского психолого-педагогического центра по телефону
Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».