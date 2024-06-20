Психолог рассказала, как реагировать на хамство

Реагировать на хамство можно различными способами в зависимости от ситуации. Важно помнить, что ответ должен быть обдуманным, подчеркнула эксперт.
«Игнорирование: в некоторых случаях это лучший способ. Это может показать, что вы не принимаете во внимание негативное поведение. Скажите: “Я не буду разговаривать в таком тоне”. Уверенная реплика: если вы чувствуете, что хотите ответить на хамство, попробуйте сделать это уверенным и спокойным тоном. Например, “я предпочту общаться взаимно уважительно”, “мне грустно от того, что вы разговариваете со мной на повышенных тонах”. Поиск помощи: если хамство происходит на рабочем месте или в другой профессиональной среде, обратитесь за помощью», — рекомендовала Булгакова.
Психолог отметила, что важно не допускать хамство в свою жизнь. Если это возможно, избегайте общения с людьми, которые проявляют грубость.
«Не ввязывайтесь, пусть хам (а это, как правило, недостаток внимания) ищет себе жертву в другом месте. Задача хама — эмоционально вовлечь вас. Любые логичные доводы будут означать, что вы вовлеклись в его игру», — заключила собеседница издания.
В марте психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал о способах борьбы с повышенной тревожностью. По его словам, для того чтобы понизить собственный уровень тревожности, человек должен научиться по-другому воспринимать слова и действия окружающих, начать занятия йогой или спортом или же обратиться за помощью к специалисту.