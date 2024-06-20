Психолог рассказала, как реагировать на хамство

«Игнорирование: в некоторых случаях это лучший способ. Это может показать, что вы не принимаете во внимание негативное поведение. Скажите: “Я не буду разговаривать в таком тоне”. Уверенная реплика: если вы чувствуете, что хотите ответить на хамство, попробуйте сделать это уверенным и спокойным тоном. Например, “я предпочту общаться взаимно уважительно”, “мне грустно от того, что вы разговариваете со мной на повышенных тонах”. Поиск помощи: если хамство происходит на рабочем месте или в другой профессиональной среде, обратитесь за помощью», — рекомендовала Булгакова.