Психолог рассказала, как распознать мошенника во время беседы по телефону

Аферисты часто говорят, что с вашей карты якобы прямо сейчас снимают деньги и вам срочно нужно сообщить кому-то свои данные. Кладите трубку, звоните в банк на горячую линию и спрашивайте, так ли оно на самом деле, советует психолог.