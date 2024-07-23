Психолог рассказала, как распознать двуличного человека

Иногда после общения с человеком мы обнаруживаем неприятное «послевкусие» от разговора. Вроде и человек приятный, и говорит «правильные» вещи, и улыбается старательно. Впоследствии мы убеждаемся, что интуиция нас не подвела, и перед нами неискренний и двуличный человек. Можно ли сразу распознать такого «двудушного» человека? Об этом рассказала клинический психолог, педагог-психолог Елена Бычкова.