Психолог рассказала, как распознать двуличного человека

Каждый из нас оказывался в ситуации, в которой приходилось лукавить.
Однако некоторые люди превращают это в жизненную стратегию, и в таком случае общение с ними не предвещает ничего хорошего, предупреждает эксперт.
В основе поведения двуличного человека лежит определенный набор личностных особенностей и искаженные общепринятые человеческие ценности, которые прививаются в раннем детстве.
«Таким людям, как правило, свойственны заниженная самооценка, отсутствие эмпатии, повышенная тревожность, потребность контролировать ситуацию для личной выгоды. Они не испытывают угрызений совести и легко оправдывают свои поступки», — объясняет Елена Бычкова.
Психологи утверждают, что наибольшее порицание в других людях у нас вызывают те качества, которыми мы сами обладаем, но считаем их негативными. Лицемеры же возводят такое поведение в «высокое искусство».
Они «горячо» осуждают и порицают поступки других, хотя с легкостью поступают также — правда, если никто не видит. Такой человек, к примеру, будет громко возмущаться мусором на улице, но сам выкинет бумажку мимо урны, если никого рядом нет.
Внешне распознать лицемера довольно сложно, потому что его главная задача — вам понравиться. Поэтому с вами он будет солидарен, даже в вопросах, в которых он не согласен.
Однако контролировать себя полностью человек не способен. Поэтому психолог советует доверять своей интуиции и, если что-то насторожило, — обращайте внимание на язык тела собеседника.
Двуличным людям свойственно некое напряжение: их жесты отрывисты и напряженны, улыбка слишком открытая и приторная, но натянутая, тембр голоса — несколько театрален. Кстати, голос труднее всего контролировать, говорит эксперт.
Также вас должны насторожить слишком бурные реакции в ответ на незначительные вещи.
Стоит также обратить внимание на то, как слушает вас собеседник. «Тревожным сигналом будет, если вы рассказываете о чем-то для вас значимом, а человек меняет тему; вам необходима поддержка, а у собеседника опять нет времени; каждый раз на вашу просьбу о помощи находятся новые отговорки», — рассказывает психолог.
Здесь стоит задуматься об истинном к вам отношении. С таким человеком не стоит быть слишком откровенным, ведь двуличный человек для собственной выгоды легко поделится вашими секретами с окружающими.
Двуличным людям свойственна критика по отношению ко всему и ко всем. Обсуждать и критиковать за глаза — это способ обрести в собеседнике единомышленника на время разговора, а, соответственно, возможности для извлечения личной выгоды.
Здесь очень уместно вспомнить распространенное выражение «Против кого дружите?». Такой человек дружит со всеми против всех.
Двуличный человек легко меняет свое мнение в зависимости от ситуации. Главная его задача — получение личных дивидендов в любой ситуации.
Также, по словам психолога, двуличный человек не станет отстаивать свое мнение, ведь это может изменить ваше к нему отношение.
Как же защитить себя от последствий общения с двуличным человеком?
Елена Бычкова советует, прежде всего, доверять своей интуиции. Если что-то насторожило — приглядитесь повнимательнее.
Второе — держите дистанцию. Если взаимодействие с подобным человеком неизбежно — сведите время общения к минимуму.
И наконец, соблюдайте осторожность. Не посвящайте человека в свои тайны. Помните, что именно двуличные люди — самые заядлые сплетники.
«И, конечно, помните, что хороших людей больше!», — подытожила психолог.