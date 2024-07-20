Психолог рассказала, как познакомиться с понравившимся человеком

Где молодежь знакомится друг с другом
Зумеры решили, что искать вторую половинку на сайтах знакомств и среди общих друзей неоригинально и скучно, и поэтому выбрали более необычный способ, который поможет создать пару.
Теперь молодежь предпочитает находить себе партнера, посещая кладбища, — около 90% опрошенных подростков из США считают, что это место хорошо подходит для романтических свиданий. Особой популярностью среди зумеров также пользуются забастовки, очередь к врачу и магазины, которые продают книги и канцелярские принадлежности.
Почему подростки выбирают столь необычные места для романтических встреч? Дело в том, что большинство анкет, представленных на сайтах знакомств, оказываются фейками. Распространен и гостинг — исчезновение собеседника без объяснения причин. Некоторые зумеры все еще знакомятся с помощью интернета, но предпочитают делать это в онлайн-играх, преимущественно в шутерах.
Где можно познакомиться с будущим партнером
Есть убеждение, что существуют специальные места, где можно познакомиться с мужчиной или женщиной. И всему виной маркетологи, которые позаботились о том, чтобы удовлетворить одиноких потребителей разными форматами dating (от Англ. встречаться) вечеринок. Но, по мнению психолога Оксаны Феликсовны, познакомиться с будущим партнером можно где угодно и при любых обстоятельствах. Однако все же есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание, выбирая место для знакомства.
1. Ориентируйтесь на свои ценности
Если вы хотите семью, то вряд ли стоит искать своего избранника в ночном клубе. И наоборот, если желаете веселиться с утра до вечера и танцевать, не стоит искать партнера на научной конференции.
2. Определитесь, что интересно именно вам
Самое хорошее место для знакомств — то, где вам хорошо и интересно. Во-первых, там точно есть люди с такими же интересами, благодаря которым у вас сразу будут темы для разговора. Во-вторых, вы будете казаться гораздо привлекательнее, потому что подсознательно нам нравятся люди, которые понимают и разделяют наши увлечения.
3. Знакомьтесь в том месте, где нужно проявить себя
Так вы увидите, как человек ведет себя в группе или паре. А что может сказать лучше о потенциальном партнере, чем его поступки? Для знакомства с противоположным полом отлично подойдут активные виды спорта — волейбол, теннис, забеги — а еще интеллектуальные игры вроде квизов и квестов.
Как сделать первый шаг
Никакого секрета тут нет, нужно лишь следовать нескольким простым советам:
- Поймайте взгляд человека и улыбнитесь ему;
- Если незнакомец откликнулся на вашу улыбку, подойдите к нему;
- Поздоровайтесь и представьтесь;
- Скажите, что человек вам понравился, показался приятным и симпатичным, и вам захотелось бы познакомиться;
- Поинтересуйтесь, не против ли он общения с вами и есть ли у него свободное время. Может, не сегодня, а в другой день. Если человек не занят и вы ему тоже понравились, он обязательно ответит вам взаимностью.
Оксана Васько, психолог, семейно-системный терапевт