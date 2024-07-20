Психолог рассказала, как познакомиться с понравившимся человеком

Есть убеждение, что существуют специальные места, где можно познакомиться с мужчиной или женщиной. И всему виной маркетологи, которые позаботились о том, чтобы удовлетворить одиноких потребителей разными форматами dating (от Англ. встречаться) вечеринок. Но, по мнению психолога Оксаны Феликсовны, познакомиться с будущим партнером можно где угодно и при любых обстоятельствах. Однако все же есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание, выбирая место для знакомства.