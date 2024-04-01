Психолог рассказала, как подобрать наилучший вид отдыха

«Опираясь на индивидуальный стиль деятельности, мы можем оценить, насколько подходит человеку то или иное дело. Признаки того, что дело подходит человеку: при его выполнении человек получает удовольствие от того, что выполняет деятельность в определенном темпе, со своей скоростью, при этом делает мало ошибок, может выполнять это дело хорошо и долго без утомления. Именно такие занятия позволяют человеку отдохнуть более качественно», — объяснила Кочетова.