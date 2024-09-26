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Психолог рассказала, как пережить развод

Развод — это сложный и эмоциональный период. Психолог, КПТ-терапевт Алена Шаповалова рассказала, как его пережить.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с «ФедералПресс» она посоветовала в любом случае обратиться к психологу. После такого потрясения важна квалифицированная поддержка.

Алена Шаповалова составила чек-лист первой помощи для тех, кто переживает развод.

Позвольте себе чувствовать. Психолог советует принять свои эмоции — грусть, гнев, страх. Это нормальная реакция на утрату, подчеркивает эксперт.

Заботьтесь о себе. Нужно уделять внимание своему физическому и психическому здоровью, заниматься спортом, правильно питаться и спать.

Установите новые опоры. Алена Шаповалова предлагает создать новые привычки и распорядок дня. Это поможет чувствовать себя более контролируемым/ой.

Избегайте резких решений. Эксперт советует не принимать важных решений сразу после развода. Нужно дать себе время.

Сфокусируйтесь на будущем. Нужно постараться думать о том, что ждет впереди, а не о том, что было в прошлом.

Изучите свои чувства. В этом поможет ведение дневника. Он может помочь осознать и обработать свои эмоции.

Не изолируйтесь. Психолог рекомендует общаться с людьми, которые могут поддержать в такой ситуации. Социальная связь важна для восстановления, подчеркнула специалист.

Занимайтесь хобби. Нужно найти время для увлечений, которые приносят радость и отвлекают от грустных мыслей.

Дайте себе время. «Восстановление после развода — это процесс, который требует времени. Будьте терпеливы к себе», — добавила Алена Шаповалова.

Недавно аналитики выяснили, что причиной развода может стать карьерный рост. Причем женщины чаще мужчин принимают решение о разрыве после повышения на работе.