Психолог рассказала, как перестать регулярно опаздывать

Исследование сервиса «Работа.ру» до этого показало, что многие россияне не позволяют себе опаздывать на работу — об этом заявили 49% участников соответствующего опроса. Еще 38% признались, что такое бывает, а 13% рассказали, что у них нет строгого времени начала рабочего дня. Чаще всего причинами опозданий становятся непредвиденные обстоятельства по пути в офис (17%).