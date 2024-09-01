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Психолог рассказала, как перестать фотошопить свои фото

Все мы стремимся выглядеть привлекательно и производить хорошее впечатление на окружающих. Однако это желание порой доходит до абсурда, когда люди начинают жертвовать самими собой для достижения мнимых идеалов красоты. Разбираемся, что такое яссификация и как она связана с нелюбовью к себе.

Источник: Psychologies.ru

Что такое яссификация

Яссификация — это явление, при котором человек обрабатывает свои фото с помощью фильтров и фотошопа, переходя грань адекватности и достигая максимального абсурда. Зачастую к яссификации склонны девушки. Они меняют свое тело и лицо до неузнаваемости с помощью специальных программ, создавая вместо себя совершенно другого человека.

Мы поговорили с психологом Мариной Гринвальд, чтобы узнать, почему некоторые испытывают такую зависимость от фотошопа и что делать, чтобы принять себя таким, какой ты есть.

Как отказаться от злоупотребления фильтрами

Стремление быть лучшей версией себя и выглядеть привлекательным — это нормально. В случае с яссификацией, искажение происходит на уровне самовосприятия и формирования представлений о себе. Чтобы стать лучшей версией себя, нужно сначала научиться быть собой. Это значит:

  • Научиться принимать себя;
  • Научиться любить себя;
  • Развивать индивидуальность;
  • Научиться рефлексировать и осознавать собственные ценности и главное — самоценность;
  • Научиться саморегуляции;
  • Начать развивать критическое мышление;
  • Научиться не подменять действительное желаемым.

Нереальные стандарты красоты часто приводят к яссификации, и это говорит о признаках психологических расстройств. В редких случаях речь может идти даже и о психиатрических расстройствах: например, когда человек не только фотошопит фото, делая себя похожим на кумира, но и выдает себя за другую личность.

Если окружающие начинают говорить о том, что фото чрезмерно изменены, стоит задуматься и проанализировать, что именно заставляет искажать свою внешность. Нужно задать себе следующие вопросы:

  • Зачем я это делаю?
  • Почему мне не хочется выглядеть собой?
  • Как воспримет меня человек, который видит меня на отфотошопленном фото, в реальности?
  • Узнает ли меня по измененным фото в реальности?
  • По какой причине появляется желание подменять действительность на нереалистичные образы себя?

Подобные проявления нередко являются маячками, говорящими о том, что происходит расщепление личности. Когда подобное явление начинает набирать обороты и это не является розыгрышем или шуткой, стоит обратиться к психологу за квалифицированной оценкой, так как яссификация говорит о непреодолимой психологической проблеме или травме.

Марина Гринвальд, магистр психологии, немедицинский психотерапевт.