Психолог рассказала, как перестать фотошопить свои фото

Что такое яссификация
Яссификация — это явление, при котором человек обрабатывает свои фото с помощью фильтров и фотошопа, переходя грань адекватности и достигая максимального абсурда. Зачастую к яссификации склонны девушки. Они меняют свое тело и лицо до неузнаваемости с помощью специальных программ, создавая вместо себя совершенно другого человека.
Мы поговорили с психологом Мариной Гринвальд, чтобы узнать, почему некоторые испытывают такую зависимость от фотошопа и что делать, чтобы принять себя таким, какой ты есть.
Как отказаться от злоупотребления фильтрами
Стремление быть лучшей версией себя и выглядеть привлекательным — это нормально. В случае с яссификацией, искажение происходит на уровне самовосприятия и формирования представлений о себе. Чтобы стать лучшей версией себя, нужно сначала научиться быть собой. Это значит:
- Научиться принимать себя;
- Научиться любить себя;
- Развивать индивидуальность;
- Научиться рефлексировать и осознавать собственные ценности и главное — самоценность;
- Научиться саморегуляции;
- Начать развивать критическое мышление;
- Научиться не подменять действительное желаемым.
Нереальные стандарты красоты часто приводят к яссификации, и это говорит о признаках психологических расстройств. В редких случаях речь может идти даже и о психиатрических расстройствах: например, когда человек не только фотошопит фото, делая себя похожим на кумира, но и выдает себя за другую личность.
Если окружающие начинают говорить о том, что фото чрезмерно изменены, стоит задуматься и проанализировать, что именно заставляет искажать свою внешность. Нужно задать себе следующие вопросы:
- Зачем я это делаю?
- Почему мне не хочется выглядеть собой?
- Как воспримет меня человек, который видит меня на отфотошопленном фото, в реальности?
- Узнает ли меня по измененным фото в реальности?
- По какой причине появляется желание подменять действительность на нереалистичные образы себя?
Подобные проявления нередко являются маячками, говорящими о том, что происходит расщепление личности. Когда подобное явление начинает набирать обороты и это не является розыгрышем или шуткой, стоит обратиться к психологу за квалифицированной оценкой, так как яссификация говорит о непреодолимой психологической проблеме или травме.
Марина Гринвальд, магистр психологии, немедицинский психотерапевт.