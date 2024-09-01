Психолог рассказала, как перестать фотошопить свои фото

Нереальные стандарты красоты часто приводят к яссификации, и это говорит о признаках психологических расстройств. В редких случаях речь может идти даже и о психиатрических расстройствах: например, когда человек не только фотошопит фото, делая себя похожим на кумира, но и выдает себя за другую личность.