Психолог рассказала, как ослабить гиперконтроль и чем он опасен

Вместо жестких запретов и постоянного напряжения можно поделиться своими переживаниями. Например, контроль над подростком через электронный дневник и разговоры с учителями можно заменить спокойным разговором. Скажите, что понимаете, что он уже взрослый и сам принимает решения, но вы волнуетесь из-за его успеваемости. Можно добавить что-то вроде: «Это мои проблемы, но мне важно, чтобы ты хорошо учился. Давай обсудим, что у тебя не получается».