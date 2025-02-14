Психолог рассказала, как ослабить гиперконтроль и чем он опасен

Как избавиться от гиперконтроля, рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального института практической психологии Татьяна Галич. Она поделилась своими советами с РИАМО.
Эксперт подчеркнула, что для противостояния гиперконтролю важно осознать, как он влияет на жизнь и обнаружить его признаки. Например, можно задать себе такие вопросы: «Почему я сейчас напрягаюсь? А я правда могу это контролировать? Что случится, если я сейчас просто буду наблюдать со стороны, не включаясь в процесс?».
Важно понять, что мир не идеален и разнообразен и что в нем нет одного образца, четкой справедливости и логики. Например, кто-то в мороз ходит без шапки и не болеет, а кто-то максимально утепляется, но постоянно простужается.
Психотерапевт советует определить свои границы контроля: эмоции, слова, поступки, планы и цели. И вспомнить, что все остальное — уже личное пространство других. Родители могут контролировать детей до определенного момента, но потом это может дать обратный эффект. Зачастую те врут или плохо себя ведут как раз потому, что на них давят своими проверками и вопросами. Это касается и ссор между супругами.
Вместо жестких запретов и постоянного напряжения можно поделиться своими переживаниями. Например, контроль над подростком через электронный дневник и разговоры с учителями можно заменить спокойным разговором. Скажите, что понимаете, что он уже взрослый и сам принимает решения, но вы волнуетесь из-за его успеваемости. Можно добавить что-то вроде: «Это мои проблемы, но мне важно, чтобы ты хорошо учился. Давай обсудим, что у тебя не получается».
Партнеру можно сказать, что вам дороги ваши отношения, но вы не чувствуете себя уверенно и что вам нужно быть с ним на связи, чтобы понимать, что все хорошо. Это лучше, чем постоянно проверять телефон любимого человека.
«Гиперконтроль — это не просто личная проблема, это явление, которое может разрушить жизнь. Важно признавать его существование и искать пути к освобождению, в том числе и через обращение к психологам», — посоветовала Татьяна Галич.
Она рекомендует позволить себе насладиться спонтанностью и открытостью, а также попробовать понять себя, поскольку это даст настоящую свободу.
Вообще взаимодействие с людьми — зачастую дело непростое. С некоторыми, например, сложно общаться не потому, что они постоянно вас контролируют, а из-за их токсичности. Как определить такого человека и как себя с ним вести, рассказал психолог-консультант Дмитрий Сазонов.