Психолог рассказала, как объяснить ребенку понятия «добра» и «зла»

Специалист посоветовала начать с чтения с детьми русских народных сказок, пояснив, что так им легче будет усвоить определенные ценности и культурные тонкости. Многие сказки — к примеру, немецкие и скандинавские — сильно отличаются, пояснила она. Позднее, когда ребенок учится уже в младшей школе, нужно говорить ему о своей точке зрения, объяснять то или иное событие, говорить, что можно делать, а чего нельзя.