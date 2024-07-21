Психолог рассказала, как облегчить симптомы «синдрома грустных сосков»

«Синдром грустных сосков» — это неофициальный термин, описывающий феномен, при котором у людей возникает грусть, тоска или беспокойство при стимуляции сосков. Часто симптомы появляются в процессе грудного вскармливания или других сенсорных взаимодействиях. Причины этого явления могут быть различными, так как «синдром грустных сосков» до сих пор не изучен полностью.