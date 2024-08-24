Психолог рассказала, как начать жить здесь и сейчас

Многие люди живут с убеждением, что настоящая жизнь начнется позже: после повышения, приобретения квартиры или других больших целей. Но жизнь происходит прямо сейчас. Реальный пример этому — история жизни Стива Джобса. В своей знаменитой речи перед выпускниками Стэнфорда он сказал: «Помните, что вы умрете — это лучший способ избежать ловушки мышления о том, что вам есть, что терять». Эти слова вдохновили многих людей по всему миру не откладывать жизнь и мечты на будущее, а начинать жить уже сегодня.