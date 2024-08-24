Психолог рассказала, как начать жить здесь и сейчас

Что такое гроботерапия
Один из ритуальных центров Ижевска предложил необычную услугу — гроботерапию. Для того чтобы воспользоваться ей, клиент должен посетить психотерапевта и выяснить, что его тревожит больше всего. Затем за дело берутся уже сотрудники ритуального центра — они готовят человека к прижизненным похоронам.
По словам основательницы Евгении Злобиной, этот метод поможет найти ответы на самые насущные вопросы и выйти из затяжного кризиса. Зачастую к гроботерапии прибегают те, кто не так давно лишился близких, прошел через развод или не успевает жить здесь и сейчас.
И столь необычный способ действительно может сработать. Современный мир погружен в суету и бесконечную гонку за достижениями, и в этом потоке люди часто забывают о важном девизе — наслаждаться тем, что имеешь. Жизнь проходит мимо, пока мы в очередной раз откладываем радость на потом.
Как начать ценить то, что имеешь
Если пробовать гроботерапию совсем не хочется, можно попробовать другие способы, способные повысить удовлетворенность своей жизнью. Мы пообщались с психологом Кристиной Егоровой, чтобы узнать, как сместить фокус внимания с будущего на настоящее и быть счастливым здесь и сейчас.
1. Осознанность и присутствие в моменте
Основой умения ценить жизнь является осознанность. Часто мы застреваем в мыслях о прошлом или тревожимся о будущем, совсем не замечая того, что происходит в текущий момент. Яркий пример этому — история Кристофера Маккэндлесса, героя фильма «В диких условиях». Оставив позади комфортную жизнь и карьеру, он отправился в путешествие в поисках свободы и счастья. В итоге герой понял: счастье настоящее только тогда, когда им можно поделиться с близкими. Этот опыт привел его к осознанию ценности простых моментов, которые мы часто упускаем.
2. Пересмотр ценностей и приоритетов
Слишком часто люди начинают задумываться о своих ценностях только после серьезных потрясений: болезни, потери близких или развода. Ярким примером может служить история из фильма «Пока не сыграл в ящик», где два мужчины, узнав о смертельном диагнозе, решают прожить остаток жизни на полную катушку. Они отправляются в путешествие, реализовывая свои давние мечты, и по-настоящему начинают ценить каждый день. Парадокс в том, что именно осознание конечности жизни побудило их к глубокому пересмотру своих приоритетов и поиску счастья.
3. Принятие собственной конечности
Размышления о смерти, как ни странно, могут стать источником мотивации и вдохновения. Жизнь приобретает подлинную ценность, когда мы осознаем ее конечность. Важно задаться вопросом: «Что я сделаю сегодня, если завтра может не наступить?» Этот подход помогает сфокусироваться на том, что действительно важно.
4. Преодоление кризисов через простые радости
Ценить жизнь — это не всегда о грандиозных поступках. Очень часто счастье кроется в простых радостях и мелочах, которые можно легко упустить в повседневной суете: в еде, медитации, общении с новыми людьми. Счастье кроется не в глобальных изменениях, а в умении наслаждаться моментом, будь то вкусный ужин или закат.
5. Откладывание жизни «на потом»
Многие люди живут с убеждением, что настоящая жизнь начнется позже: после повышения, приобретения квартиры или других больших целей. Но жизнь происходит прямо сейчас. Реальный пример этому — история жизни Стива Джобса. В своей знаменитой речи перед выпускниками Стэнфорда он сказал: «Помните, что вы умрете — это лучший способ избежать ловушки мышления о том, что вам есть, что терять». Эти слова вдохновили многих людей по всему миру не откладывать жизнь и мечты на будущее, а начинать жить уже сегодня.
6. Умение говорить «нет»
Часто мы соглашаемся на то, что нас не устраивает, из-за страха разочаровать других или подвести их ожидания. Однако умение говорить «нет» освобождает нас от ненужных обязательств и дает возможность сосредоточиться на том, что действительно приносит радость.
7. Забота о себе и своих потребностях
Истинное счастье невозможно без заботы о себе. Порой мы настолько увлекаемся делами и обязательствами, что забываем о своем физическом и эмоциональном состоянии. Забота о себе — это не только про отдых и здоровье, но и про уважение к своим потребностям и желаниям.
Ценить жизнь здесь и сейчас — значит научиться замечать и проживать каждый момент осознанно. Жизнь не состоит только из глобальных событий; она наполнена множеством мелочей, из которых и складывается наше счастье. Пусть трудности и потери, которые неизбежны на нашем пути, станут не поводом для отчаяния, а стимулом для того, чтобы начать жить по-настоящему, ценя каждый день.
Кристина Егорова, Детский и семейный психолог