Психолог рассказала, как избежать хандры в осенне-зимний период

«В этом помогут ответы на вопросы: Насколько эти дела важны для вас? Хочется ли ими заниматься? Или это лишь попытка избежать чувства вины перед кем-то? За счет чего можно поддержать собственную самостоятельность? Разобравшись, нужно найти в себе смелость отказаться от того, что находится в вашей жизни искусственно и забирает силы. Это поможет освободить место для чего-то нового», — добавила Девятка.