Психолог рассказала, как избавиться от страха перед публичными выступлениями

Как рассказала в разговоре с NEWS.ru психолог Ольга Рашевская, чтобы перестать бояться выступать на публике, нужно прежде всего научиться говорить со слушателями на одном языке. Стоит заранее побольше узнать о них и их интересах. Также нужно понять, что им хочется услышать.
«Сместите фокус внимания с себя на аудиторию, и вы не заметите, как покорите слушателей», — сказала психолог.
Также Ольга Рашевская советует во время выступления держать зрительный контакт с публикой и «сканировать» зал, перемещая взгляд с одного человека на другого. При этом нужно делать паузы, задавать вопросы и расставлять акценты в речи. Нельзя забывать и о об облегченной мимике, открытой улыбке. Это сделает выступление более привлекательным и живым. Можно привести интересную статистику, поделиться личными историями или неожиданными фактами. При этом важно, чтобы они соответствовали контексту.
«Удивить аудиторию — это вызвать у нее интерес и удержать внимание», — добавила психолог.
Избавиться от волнения в преддверии выступления можно с помощью нескольких техник. Часто психологи советуют при стрессе использовать дыхательные упражнения и дневники эмоций. Вместе с тем есть целый ряд нестандартных способов достичь спокойствия.
Айгуль Сабитова