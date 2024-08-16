Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог рассказала, как избавиться от страха перед публичными выступлениями

Нередко людей пугают публичные выступления. Однако есть способы избавиться от этого страха.

Источник: Freepik

Как рассказала в разговоре с NEWS.ru психолог Ольга Рашевская, чтобы перестать бояться выступать на публике, нужно прежде всего научиться говорить со слушателями на одном языке. Стоит заранее побольше узнать о них и их интересах. Также нужно понять, что им хочется услышать.

«Сместите фокус внимания с себя на аудиторию, и вы не заметите, как покорите слушателей», — сказала психолог.

Также Ольга Рашевская советует во время выступления держать зрительный контакт с публикой и «сканировать» зал, перемещая взгляд с одного человека на другого. При этом нужно делать паузы, задавать вопросы и расставлять акценты в речи. Нельзя забывать и о об облегченной мимике, открытой улыбке. Это сделает выступление более привлекательным и живым. Можно привести интересную статистику, поделиться личными историями или неожиданными фактами. При этом важно, чтобы они соответствовали контексту.

«Удивить аудиторию — это вызвать у нее интерес и удержать внимание», — добавила психолог.

Избавиться от волнения в преддверии выступления можно с помощью нескольких техник. Часто психологи советуют при стрессе использовать дыхательные упражнения и дневники эмоций. Вместе с тем есть целый ряд нестандартных способов достичь спокойствия.

Айгуль Сабитова