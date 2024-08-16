Психолог рассказала, как избавиться от страха перед публичными выступлениями

Также Ольга Рашевская советует во время выступления держать зрительный контакт с публикой и «сканировать» зал, перемещая взгляд с одного человека на другого. При этом нужно делать паузы, задавать вопросы и расставлять акценты в речи. Нельзя забывать и о об облегченной мимике, открытой улыбке. Это сделает выступление более привлекательным и живым. Можно привести интересную статистику, поделиться личными историями или неожиданными фактами. При этом важно, чтобы они соответствовали контексту.