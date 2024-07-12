Психолог рассказала, как бороться с раздражительностью из-за жары

Можно уединиться в комнате с кондиционером, сделать глубокий вдох и выдох и подумать о чем-нибудь приятном. Представьте берег моря, горы или прохладную ванну. Такие паузы помогут почувствовать себя лучше, восполнить свои ресурсы, наладить психологическое состояние. Главное — не ругайте себя за то, что вам требуется больше времени на отдых.