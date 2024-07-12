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Психолог рассказала, как бороться с раздражительностью из-за жары

Во время долгой, изнуряющей жары психоэмоциональное состояние человека может ухудшиться: из-за внешних раздражающих факторов появляются нервозность, агрессия и усталость. Справиться с этим помогут несколько простых шагов, рассказала «Москве 24» специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Источник: Freepik

Ранее в столице из-за жаркой погоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать 12 июля с 14:00 до 20:00, отметили в Гидрометцентре РФ.

Игонина подчеркнула, что из-за жары может болеть голова, часто мучить жажда, да и в целом человек выматывается и быстрее устает.

Все это нам не нравится, и в психологическом плане это может сильно раздражать, а также сказываться на работоспособности.

Екатерина Игонина
специалист Московской службы психологической помощи

Справиться с плохим настроением поможет позитивное мышление и баланс между работой и отдыхом — психолог рекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе (главное — не под прямыми солнечными лучами), а также грамотно планировать время.

«Если в обычные дни можно работать по два-три часа за компьютером без остановки, то в жару нужно делать перерывы гораздо чаще. Каждый должен решать сам, когда отрываться от монитора, — хоть каждые 15−20 минут», — заметила специалист.

Кроме того, влиять на ментальное состояние могут даже соцсети, добавила психолог: по ее словам, волны плохого настроения могут накрывать во время просмотра фотографий знакомых с отдыха. В такие моменты стоит подумать о чем-то положительном.

«Вспомните о предстоящих выходных у бассейна на даче. Если же намечается отпуск, можно представить, как вы будете отдыхать», — добавила она.

В моменты сильного эмоционального истощения на работе Игонина рекомендовала также умыться холодной водой и сделать дыхательные упражнения. Восстановить эмоциональный баланс поможет небольшая медитация.

Можно уединиться в комнате с кондиционером, сделать глубокий вдох и выдох и подумать о чем-нибудь приятном. Представьте берег моря, горы или прохладную ванну. Такие паузы помогут почувствовать себя лучше, восполнить свои ресурсы, наладить психологическое состояние. Главное — не ругайте себя за то, что вам требуется больше времени на отдых.

Екатерина Игонина
специалист Московской службы психологической помощи

Питание, по словам психолога, также связано с настроением и ментальным состоянием. Поэтому в жару рекомендуется отказаться от жирной и сладкой пищи, энергетиков и большого количества кофе. Благотворно на человека будет влиять легкая и прохладная еда, например салаты и летние супы.

Отказаться стоит и от серьезной физнагрузки — в противном случае это будет дополнительным напряжением для организма, подчеркнула специалист.

Кроме того, важно помнить и о водном балансе: Игонина отметила, что при жаре человек теряет много влаги и электролитов, поэтому минеральная вода поможет быстрее восстановиться.