Психолог рассказала, что такое тихая агрессия

Прислушайтесь к себе после общения с человеком. Если вместо ясности появляется смутное беспокойство, если каждый разговор напоминает хождение по минному полю, если вы постоянно пытаетесь разгадать, что же на самом деле стоит за словами и поступками — вероятно, вы столкнулись именно с ней. Это похоже на общение с Печориным из «Героя нашего времени» — вроде бы все безупречно вежливо, но почему-то каждый разговор оставляет неприятный осадок.