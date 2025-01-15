Психолог рассказала, что такое тихая агрессия

Помните Обломова? Он стал настоящим символом пассивного сопротивления. Пока его друг Штольц строил планы по преображению его жизни, Илья Ильич не спорил — он просто лежал на диване. Именно так, по мнению психолога, часто проявляется тихая агрессия: не через конфликт, а через бездействие. Мы все иногда становимся немного Обломовыми, когда вместо того, чтобы прямо сказать «нет», начинаем бесконечно откладывать и саботировать.
«Что еще выдает тихого агрессора? Сарказм, который всегда можно списать на шутку. Вечные опоздания, особенно если человек точно знает, как важна пунктуальность для других. Обещания, которые выполняются настолько формально, что лучше бы не выполнялись вообще — как у чеховского чиновника, который переписывал документы с такой маниакальной точностью, что это парализовало всю работу», — объясняет Вера Никифорова.
У каждого из нас есть внутренняя Эмма Вудхаус из романа Джейн Остин — та часть, которая умеет виртуозно манипулировать социальными связями, не произнося ни одного грубого слова. Тихая агрессия часто маскируется под заботу и благие намерения. «Я же только хотел помочь» — любимая фраза тех, кто использует помощь как способ контроля.
Как отмечает психолог, за этим поведением обычно стоит неспособность честно признаться себе и другим в своих истинных чувствах. Когда-то, возможно в детстве, человек понял, что прямо выражать негативные эмоции опасно или неприлично. И нашел обходной путь — как герои чеховских рассказов, которые годами носят в себе обиды, не решаясь высказать их вслух.
Как распознать тихую агрессию?
Прислушайтесь к себе после общения с человеком. Если вместо ясности появляется смутное беспокойство, если каждый разговор напоминает хождение по минному полю, если вы постоянно пытаетесь разгадать, что же на самом деле стоит за словами и поступками — вероятно, вы столкнулись именно с ней. Это похоже на общение с Печориным из «Героя нашего времени» — вроде бы все безупречно вежливо, но почему-то каждый разговор оставляет неприятный осадок.
Психолог советует перестать притворяться, что все в порядке. «Тихая агрессия живет за счет негласного договора “давайте делать вид, что ничего не происходит”. Нарушьте этот договор», — говорит Никифорова. Называйте происходящее своими именами. «Когда ты в третий раз откладываешь нашу встречу в последний момент, я чувствую, что ты на самом деле не хочешь встречаться. Давай обсудим это?».
И самое главное — не поддавайтесь искушению ответить той же монетой. Тихая агрессия заразительна, она затягивает в свою игру, превращая отношения в молчаливую войну. Вместо этого выбирайте прямоту и честность. Да, это требует мужества и может вызвать открытый конфликт. «Но лучше уж гроза, которая очищает воздух, чем постоянная духота недосказанности», — заключила психолог.