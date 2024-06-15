Психолог рассказала, что доверие в паре пропадает из-за трех факторов

Что произошло
В рунете завирусился (прим.: стал популярным) ролик, на котором мужчина рассказывает о том, как за ним следит жена. По словам пользователя, его любимая уехала на отдых на пару дней, но расслабляться не стала: девушка подключилась к видеокамере на пылесосе и наблюдает за всем, что происходит дома.
На видео влюбленные общаются через «умную» технику и смеются, делясь с подписчиками подробностями личной жизни. Скорее всего, ролик снят в юмористических целях, но ведь действительно существуют пары, в которых есть проблемы с доверием, поэтому подобная слежка через бытовую технику вполне могла стать реальной историей. Мы пообщались с психологом Мариной Черниковой, чтобы узнать, почему пропадает доверие в паре и при чем здесь измены.
Почему пропадает доверие в паре
Первая причина — это наличие негативного опыта у человека, когда в прошлых отношениях он столкнулся с изменой. После такого прецедента, конечно, доверять уже очень сложно.
Вторая — когда человек сам имеет склонность к изменам. Как правило, то, что у нас внутри, мы часто склонны видеть и в других. И если человек понимает, что может изменить супругу, то, скорее всего, в отношении другого у него тоже будет подозрительность.
Третья причина — если такого прецедента не было, но у человека есть негативный опыт. Например, в семье изменял кто-то из родителей и человек всячески хочет эту будущую измену предотвратить, что превращается в ситуацию тотального контроля над партнером. Чаще всего желание полностью контролировать другого чаще всего приводит ровно к обратному результату. Обычно подобное поведение свойственно зависимым отношениям.
Как восстановить доверие
Восстановление доверия — это сложный и долгий процесс, требующий усилий и желания обеих сторон. Вот ключевые шаги для достижения этой цели.
1. Признайте уязвимые места — как свои, так и партнера
Это поможет понять причины недоверия и начать работу над их устранением.
2. Если партнер имеет проблемы с доверием, проявляйте дополнительное внимание и заботу
Регулярно делитесь информацией и сообщайте о своих действиях, особенно если вы временно отсутствуете (например, уехали в командировку), это снизит тревогу партнера.
3. Соблюдайте баланс между личным пространством и временем, проводимым вместе
Общее время и интересы укрепляют ощущение единства в паре.
4. Проявляйте деликатность и уважение к партнеру, чтобы не провоцировать старые раны
5. Помните, что все люди несовершенны
Ваш партнер — не продолжение вас, а самостоятельная личность со своими травмами и потребностями.
Все вышеперечисленное бесполезно, если у вас или партнера есть сомнения в совместном будущем. Однако если оба искренне стремятся к улучшению и готовы приложить усилия, отношения могут стать даже крепче, чем раньше.
Почему измена воспринимается так болезненно
1. Мы теряем не только партнера, но и себя
Такое происходит, если мы тотально погрузились в отношения и как будто бы растворились в партнере. Например, в зависимых отношениях, когда на другом сфокусирована вся наша жизнь. И когда этот человек вдруг нас предает, у нас возникает ощущение, что фактически на физическом уровне нам нанесли удар.
2. Измена наносит нарциссический удар
Мы живем с иллюзией, что мы уникальны, и именно любимый человек эту иллюзию нам дает. Нам кажется, что наш брак будет длиться вечно: именно наш брак самый исключительный, он никогда не будет разрушен. И мы действительно очень надеемся, что эта идиллия продлится вечно. И когда вдруг мы сталкиваемся с тем, что партнер заводит интрижку на стороне, то вдруг обнаруживаем: никакой исключительности в наших отношениях нет, а мы не уникальны, ведь нам предпочли кого-то другого.
3. Предательство ведет к кризису доверия
Вдруг встает вопрос: если меня обманули сейчас, могу ли я верить, что предыдущие годы нашего брака были искренними? И эти мысли запускают разрушительный процесс. Ведь человек должен переосмыслить всю свою историю отношений, когда он вдруг оказывается перед фактом, что часть его жизни, возможно, совсем не такая, как он думал, и он не очень понимает, что делать дальше.
Марина Черникова, Психолог и директор АНО «Культура здоровья».