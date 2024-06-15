Психолог рассказала, что доверие в паре пропадает из-за трех факторов

Мы живем с иллюзией, что мы уникальны, и именно любимый человек эту иллюзию нам дает. Нам кажется, что наш брак будет длиться вечно: именно наш брак самый исключительный, он никогда не будет разрушен. И мы действительно очень надеемся, что эта идиллия продлится вечно. И когда вдруг мы сталкиваемся с тем, что партнер заводит интрижку на стороне, то вдруг обнаруживаем: никакой исключительности в наших отношениях нет, а мы не уникальны, ведь нам предпочли кого-то другого.