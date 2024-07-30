Психолог рассказала, что делать, если первоклассник не хочет заниматься летом

Что делать, если школьник, окончивший первый класс, отказывается выполнять задания, которые ему дали на лето, и реагирует на попытки заставить заниматься истериками? На этот вопрос «Мелу» ответила детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова.
Она подчеркнула, что в такой ситуации принуждать к занятиям, приставать и напоминать об уроках вредно и бессмысленно. Это спровоцирует лишь разочарование и попытки защититься от нападок. Истерики, слезы — это как раз виды манипуляции, которые выберет ребенок, чтобы избавить себя от того, что ему неинтересно. Лучше научить ребенка самостоятельности и делегировать ответственность за занятия ему.
Что можно сделать?
1. Поговорить с ребенком о том, что он уже большой, самостоятельный и ответственность за домашнее задание лежит на нем.
2. Дать ему понять, что он сам решает, как он будет учиться. И что от его решений зависит как его настоящее, так и его будущее.
3. Также можно обсудить с ребенком объем заданий и возможные сценарии развития событий в случае, если он их выполнит и нет. При этом нужно задавать лишь наводящие вопросы, чтобы он сам приходил к тем или иным выводам и это был его ответ на вопрос.
4. Нужно стремиться к тому, чтобы разговор с ребенком проходил максимально спокойно. Это должна быть уютная атмосфера и минимальное включение эмоций со стороны взрослых. Надо постараться не транслировать ребенку тревогу за его будущее, не думать о том, как его переделать и перевоспитать. Дело в том, что дети очень чувствительны к эмоциям близких и значимых взрослых, и даже если они будут говорить одно, а чувствовать другое, школьник считает именно невербальный посыл, а не то, что было сказано.
5. Методично, шаг за шагом задавать вопросы относительно заданий и их объема, выводить ребенка на понимание того, что нужно сделать, чтобы успеть и все выполнить, и отдохнуть.
6. Можно помочь ребенку составить план занятий (только если он попросит об этом). Нужно обсудить, сколько времени в день будет достаточно, чтобы сделать все задания.
7. Не стоит ждать, что ребенок побежит все выполнять согласно своему графику. Он будет забывать о нем. Однако родители должны быть рядом, ненавязчиво интересоваться, все ли хорошо, со всем ли он справляется.
8. Первоклассникам и второклассникам часто нужна помощь родителей, чтобы они просто посидели рядом. Это связано с недостаточно сформированной лобной корой, отвечающей за самоконтроль.
9. Важно учитывать и характерологические особенности ребенка. Если он гиперактивный и неусидчивый, ему нужна поддержка и помощь взрослых.
10. Если ребенок, несмотря на все усилия взрослых, не справляется, нужно обратиться к нейропсихологу, который проведет диагностику и, возможно, подберет курс нейрокоррекции, позволяющей развить концентрацию внимания, самоконтроль и усидчивость.
Важно подойти к решению проблемы с уважением, терпением и поддержкой, подчеркивают психологи.
Напомним, для поддержания хороших отношений в семье родителям нужно шутить. Делать это следует даже в том случае, если детей это раздражает.
Айгуль Сабитова