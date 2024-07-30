Психолог рассказала, что делать, если первоклассник не хочет заниматься летом

4. Нужно стремиться к тому, чтобы разговор с ребенком проходил максимально спокойно. Это должна быть уютная атмосфера и минимальное включение эмоций со стороны взрослых. Надо постараться не транслировать ребенку тревогу за его будущее, не думать о том, как его переделать и перевоспитать. Дело в том, что дети очень чувствительны к эмоциям близких и значимых взрослых, и даже если они будут говорить одно, а чувствовать другое, школьник считает именно невербальный посыл, а не то, что было сказано.