Психолог рассказала, чему должны учить на уроке семьеведения

Уже совсем скоро в российских школах появится новый предмет — семьеведение. На реализацию плана занятий отведено целых 34 учебных часа. По задумке, уроки семьеведения должны играть важную роль в формировании необходимых навыков и знаний, которые помогут учащимся создавать и поддерживать здоровые, гармоничные отношения в будущем. Поэтому нужно, чтобы они охватывали широкий спектр тем, каждая из которых способствовала бы всестороннему развитию личности и готовила ко взрослой жизни.