Психолог рассказал о помогающей успокоиться технике

«Суть техники проста: мы выполняем вдох в течение двух секунд, затем задерживаем дыхание на две секунды, делаем выдох на такое же время и снова задерживаем дыхание на две секунды. Таким образом, мы формируем квадрат. Всего три-четыре цикла такой практики могут помочь вам ощутить значительное облегчение», — объяснил специалист.
По его словам, причина, по которой сложно успокоиться, часто заключается в напряжении тела. Оно вызывает замирание дыхания и мешает адекватно реагировать на стрессовые ситуации.
«Чтобы с этим справиться, важно начать дышать глубоко. Обратите внимание на людей в состоянии стресса: они часто начинают задыхаться. Когда кто-то злится, его лицо краснеет от накопленных эмоций и недостатка кислорода», — отметил Баранов.
Он уточнил, что спокойствие приходит само тогда, когда человек глубоко дышит. В пример он привел пакеты для искусственного дыхания.
«Когда речь заходит о контроле эмоций, важно понимать, что попытки их подавить приводят к напряжению. Необходимо не только научиться сдерживать их, но и находить способы их выражения. Глубокий вдох и выдох могут помочь временно остановить эмоции, однако полностью избежать их невозможно. Если вы чувствуете, что эмоционально напряжены, то ваша основная задача — выбрать приемлемый способ выражения своих ощущений», — подчеркнул психолог.
Ранее, 5 октября, психотерапевт, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал «Известиям» о том, что существуют два вида тревоги — продуктивная и непродуктивная. Он объяснил, что первая связана с реальными событиями и позволяет выработать логичный план действий, а вторая возникает по поводу крайне маловероятных событий.
Специалист предупредил о том, что, если частота ощущений чувства тревоги выходит за рамки нормы, нельзя позволить ей перерасти в тревожные расстройства. Нарушение сна, постоянная усталость, мышечное напряжение, чрезмерное беспокойство и сниженная концентрация внимания — свидетельства необходимости обращения за квалифицированной помощью.