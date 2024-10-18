Психолог рассказал о помогающей успокоиться технике

«Когда речь заходит о контроле эмоций, важно понимать, что попытки их подавить приводят к напряжению. Необходимо не только научиться сдерживать их, но и находить способы их выражения. Глубокий вдох и выдох могут помочь временно остановить эмоции, однако полностью избежать их невозможно. Если вы чувствуете, что эмоционально напряжены, то ваша основная задача — выбрать приемлемый способ выражения своих ощущений», — подчеркнул психолог.