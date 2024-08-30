Психолог рассказал о пользе запрета на смартфоны в школах. В чем причина

По данным Национальных институтов здравоохранения США (NIH), почти 84% подростков в возрасте от 16 до 19 лет имеют мобильные телефоны. Дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят перед экранами около шести часов в день, часто даже во время занятий.