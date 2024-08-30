Психолог рассказал о пользе запрета на смартфоны в школах. В чем причина

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках оправдан и полезен для учащихся, поскольку отсутствие смартфонов помогает подросткам сосредоточиться на учебе и развивать творческие способности, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на детского психолога Джона Пьячентини.
По данным Национальных институтов здравоохранения США (NIH), почти 84% подростков в возрасте от 16 до 19 лет имеют мобильные телефоны. Дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят перед экранами около шести часов в день, часто даже во время занятий.
Пьячентини отметил, что постоянное использование мобильных устройств может отрицательно сказываться на воображении и критическом мышлении детей.
Кроме того, смартфоны могут замедлять социальное развитие детей. Соцсети и видеоигры все чаще заменяют традиционные формы общения, предупредил психолог. Пьячентини также обратил внимание на то, что алгоритмы социальных сетей могут увеличивать тревожность детей.
Психолог рекомендовал родителям ограничить использование телефонов и дома — например, за обеденным столом или перед сном. Родителям рекомендуется предлагать детям больше развлечений в реальной жизни, чтобы способствовать социальному и творческому развитию ребенка.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках.
До этого министр просвещения Сергей Кравцов пояснял, что учащимся всех классов нельзя будет пользоваться телефонами на занятиях, за исключением случаев возникновения угрозы жизни. По его словам, ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя.