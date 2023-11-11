Психолог рассказал о плюсах и минусах служебных романов

«Обычно строгие нормативы по этому поводу прописываются на предприятиях, где корпоративная этика стоит на первом месте. Таким образом начальство предотвращает риски, ведущие к снижению эффективности работы», — рассказал психолог в беседе с РИА «ФедералПресс».

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