Психолог рассказал, на что важно обращать внимание при онлайн-знакомствах

При знакомстве в Сети важно обращать внимание на ряд фактов о биографии своего собеседника и потенциального партнера, чтобы обезопасить себя и не тратить время впустую. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.
По словам специалиста, в пользу человека будут говорить оконченное высшее образование и наличие постоянного места работы. При этом эксперт указал на то, что людей, которые часто увольняются и регулярно меняют профессии, стоит обходить стороной.
— Чем дольше человек работает на одном месте и чем стабильнее его карьера, тем больше шансов, что это хороший кандидат для серьезных отношений, — объяснил психолог.
Специалист заверил, что совершенно нормальной практикой являются вопросы о материальном положении и доходах собеседника, если речь идет о перспективе серьезных отношений. При этом наличие объектов недвижимости будет явно указывать на успешность человека.
— Не нужно этого стесняться. Потому что «проблемные» люди не в состоянии нести семейные обязательства, — резюмировал Зберовский.