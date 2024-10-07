Психолог рассказал, как защититься от трех самых разрушительных способов газлайтинга со стороны партнера

Газлайтинг — форма эмоциональной манипуляции, призванная заставить жертву начать сомневаться в своей нормальности и адекватном восприятии реальности. Это чрезвычайно коварный вид манипуляции, производимый очень постепенно и исподволь.
Вы обычно даже не осознаете, что происходит, пока ваша вера в себя, чувство собственного «я» не окажутся глубоко подорванными.
Психолог Джеффри Бернстайн, на основании своего богатого профессионального опыта, выделил три самых распространенных и при этом наносящих самый сильный ущерб способа газлайтинга, которые применяют романтические партнеры по отношению друг к другу, и предложил методы противостояния им.
1. Отрицание реальности: «Ничего этого не было, ты все придумал (а)»
Прямое отрицание очевидных фактов, в которых вы совершенно не сомневаетесь, опыта, который вы сами испытали, просто выбивает почву из-под ног, сбивает с толку, сеет семена глубокой неуверенности в своей адекватности. Это делается для того, чтобы контролировать ваше эмоциональное состояние и сценарий ваших отношений.
Что можно и нужно сделать
Все записывайте. Ведите дневник, в котором фиксируйте все, что происходит в вашей жизни и все ваши разговоры с партнером. Когда он в очередной раз попытается отрицать факты, вам будет на что сослаться. Кроме того, такой сбор доказательств позволит укрепить ваше чувство уверенности в том, что вы адекватно воспринимаете реальность.
2. Искажение смыслов: «Ты слишком нежный (-ая)»
Ваша реакция на поведение партнера всегда, по его словам, чрезмерна, проблема не в нем, а в вашей излишней чувствительности. Такая тактика позволяет переложить вину на вас. Газлайтер выставляет себя рациональной личностью, в то время как вы находитесь во власти эмоций и ведете себя совершенно иррационально.
Что можно и нужно сделать
Не позволяйте никому говорить вам, как вы должны себя чувствовать. Ваши эмоции обоснованы просто потому, что вы их испытываете. Здоровые отношения подразумевают, что вы прислушиваетесь к чувствам друг друга, а не умаляете их. Если вы заметили, что партнер постоянно минимизирует ваши эмоции, то, возможно, пришло время установить четкие границы или пересмотреть отношения.
3. Проецирование на вас своих недостатков: «Это ты мной манипулируешь»
Проекция — одна из самых коварных форм газлайтинга. Газлайтер обвиняет своего партнера в том, в чем виноват он сам, чтобы избежать ответственности и вывести его из равновесия. Такая манипуляция часто приводит к тому, что жертва начинает верить — проблема в ней, даже если она просто реагирует на отвратительное поведение газлайтера.
Что можно и нужно сделать
Если вас постоянно обвиняют в том, чего вы не делали, спросите себя, не проекция ли это. Каждый раз, когда такое происходит, не молчите, ясно излагайте свое видение ситуации. Полезно также, чтобы сохранить ясную голову, обратиться за помощью извне, будь то психотерапия или друзья, которым вы доверяете.