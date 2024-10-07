Психолог рассказал, как защититься от трех самых разрушительных способов газлайтинга со стороны партнера

Все записывайте. Ведите дневник, в котором фиксируйте все, что происходит в вашей жизни и все ваши разговоры с партнером. Когда он в очередной раз попытается отрицать факты, вам будет на что сослаться. Кроме того, такой сбор доказательств позволит укрепить ваше чувство уверенности в том, что вы адекватно воспринимаете реальность.