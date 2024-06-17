Психолог рассказал, как стать хорошим отцом

«Возможно, ваш отец был той фигурой, на которую хотелось равняться. Почему бы не закрепить это уже в собственной семье? И наоборот: то, что было неприятно, деструктивно — тоже опыт. Зная, как делать не надо, в наших силах избегать негатива, с которым, к сожалению, столкнулись сами», — пояснил Хакимов.