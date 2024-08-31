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Психолог рассказал, как не совершать импульсивных покупок

Многие совершают импульсивные покупки, поддаваясь влиянию различных факторов — яркой рекламе или специальных предложений. Часто ключевую роль в принятии незапланированных решений о покупке влияет и эмоциональное состояние. Однако ученые выяснили, что это далеко не единственное, что побуждает отдать последние деньги за совсем ненужную вещь.

Источник: Psychologies.ru

Как кофе влияет на импульсивные покупки

Наверняка вы слышали о том, что в целях экономии денег нужно ходить в магазин сытым, чтобы не купить лишнего. И это действительно правильно: на голодный желудок мы приобретаем значительно больше, так как сильно озабочены насущными потребностями, забывая о долгосрочных нуждах.

Однако голод далеко не единственное, чего стоит опасаться перед походом в магазин. Исследование, опубликованное в Journal of Marketing, показало, что кофеин оказывает большое влияние на то, сколько мы тратим.

Команда ученых установила эспрессо-станцию в крупном сетевом магазине, который продает товары для дома. На протяжении четырех дней некоторым покупателям давали эспрессо с кофеином, а другим — без.

Результаты показали, что те, кто употреблял кофеин, чувствовали себя более взволнованными и бдительными. Они также потратили значительно больше, чем другие респонденты, которые пили напитки без содержания кофеина.

Как не купить лишнего, когда идешь в магазин

Не быть голодным и не пить кофе перед шоппингом — лишь несколько советов, которые помогут сохранить свои деньги. Мы пообщались с психологом Андреем Зубенко, чтобы узнать о других секретах безопасного шопинга. И вот несколько из них.

1. Осознайте свои эмоции

Одна из причин, почему мы совершаем импульсивные и часто ненужные покупки состоит в том, что так мы пытаемся справиться с негативными эмоциями или депрессией. Поэтому очень важно принять свои чувства и понять, почему вы хотите купить ту или иную вещь.

2. Установите бюджет на траты

Уделите время, чтобы посмотреть свои доходы и расходы и определить, сколько вы можете позволить себе тратить каждый месяц. После того, как вы это сделаете, обязательно придерживайтесь этого бюджета.

3. Применяйте правило 24 часов

Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вам хочется купить немедленно, дайте себе 24 часа на обдумывание. Зачем?

Цель правила 24 часов — создать промежуток между первоначальным импульсом и фактической покупкой.

Часто волнение и желание приобрести что-нибудь могут исчезнуть по истечении этого периода времени. Так вы даете себе возможность пересмотреть покупку в более нейтральном состоянии ума.

4. Планируйте заранее

Это еще один способ избежать лишних трат. Если вы знаете, что в ближайшем будущем вам понадобится, например, новая мебель или что-то из домашней техники, начните копить уже прямо сейчас.

5. Платите наличными

Уделите время, чтобы точно рассчитать, сколько вы можете потратить на покупки. И оплачиваете приобретения с помощью налички — так вы избежите перерасхода средств и импульсивных покупок.

6. Избегайте акций и специальных предложений

Акции и скидки часто заставляют нас покупать больше, чем мы планировали. Сначала подумайте, действительно ли вам нужны эти товары.

Андрей Зубенко, Психолог, член Международной ассоциации позитивной психологии, бизнес-консультант