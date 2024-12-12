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Психолог раскрыла правду, почему мы ревнуем

Принято считать: ревнует — значит любит.

Источник: Freepik

Поэтому иногда люди сами осознанно вступают в игру «Догони меня», где один догоняет, а другой убегает, распаляя это состояние. Правильно ли так поступать и что такое ревность на самом деле, «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко.

По словам эксперта, поведение, описанное выше, — нездоровый тип отношений. Если один из партнеров сознательно вызывает ревность у другого, скорее всего, он закрывает таким образом пробелы в эмоциях, значимости, чувстве нужности и привлекательности. Победителей в этой игре нет.

«Ревность бывает разной степени интенсивности и порой приобретает откровенно небезопасную форму. Стоит посмотреть статистику криминальной хроники: каждое восьмое убийство совершается из ревности — 12−14% от общего числа», — уточняет психолог.

Эксперт поделилась рекомендациями, что делать, если вы столкнулись с ревностью в отношениях.

«Корень проблемы ревности — неуверенность в себе, низкая самооценка и страх потерять человека. Истоки такого состояния, скорее всего, сформировались в детстве. Причинами этого могут быть: “холодная мать”, развод родителей, отсутствие значимого эмпатичного взрослого, рождение еще одного ребенка в семье, травма отвержения и другие причины», — отметила она.

Не ищите причины в себе и не взращивайте чувство вины. Партнер может сам нарисовать в голове самые страшные картины. Причина такой реакции не в вас, а в переносе травматичного опыта из детства в настоящее.

Также проводите «часы доверия» в паре, где вы открыто говорите о своих чувствах и переживаниях. Помните о том, что прошлое не определяет будущее и один и тот же человек совершенно по-разному проявляет себя, меняя свое окружение.

«Восстанавливайте доверие через прозрачность ваших действий и выполнение обещаний и договоренностей. Используйте парную, индивидуальную терапию, или психообразование: например, книгу Р. Лихи “Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения”, — посоветовала психолог.

Если ревность принимает опасные формы, а именно: постоянный контроль, ограничение свободы, агрессивные реакции на безобидные вещи, ограничение круга ваших социальных контактов — пора бить тревогу и в первую очередь защищать себя и свои границы.

«Помните, что ревность — знак тревоги, который показывает, что в ваших отношениях есть проблемы. Не закрывайте на это глаза, иначе ситуация может усугубиться», — резюмировала Лысенко.