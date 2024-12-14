Психолог раскрыла, опасен ли для женщин тренд «девушка средней внешности»

«Это самый конченый тренд»
Блогерша Аня Тимоша опубликовала видеоролик, в котором рассказала о тренде «девушка средненькой внешности», который набрал популярность в TikTok — под ним пользовательницы рассказывают, по каким признакам понять, что вашу внешность можно назвать «средненькой». Видео девушки набрало более 700 тысяч просмотров и 1500 комментариев. В чек-лист попали такие пункты:
- к вам не подходят знакомиться на улице;
- в школе вы не были «суперкрасоткой», на которую все равнялись;
- ваша внешность не дает вам бонусов — например, хороших оценок «за красивые глаза»;
- обычно знакомятся с вашими подругами, а не с вами;
- в школе вас буллили, потому что вы не симпатичная;
- парни, которые вам нравятся, не отвечают взаимностью;
- вам редко делают комплименты и говорят, что вы красивая.
Своим мнением о таком типе внешности поделились и подписчики блогерши — некоторые из них предположили, что это «еще один способ уничтожить женскую самооценку» и «ужасный тренд на токсичную женственность», а также поинтересовались, «кто вывел эти критерии за эталон»:
«Не подходят знакомиться на улице — и слава Богу»;
«Тренд какой-то жестокий, мне не нравится, когда людей оценивают по внешности и что по нему девушки могут подумать, что они “средненькие”»;
«Я стилист и я не знаю, что это значит. Это может быть одна и та же девушка в разные периоды жизни»;
«Вы пытаетесь еще больше навязать комплексов женщинам. Зачем? Девочки, насколько вы себя оцениваете, и мы еще комплексов сверху добавим. Детский сад».
Что не так с трендом «Девушка средней внешности»
Майя Красотина, Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, специалист психологической платформы zigmund.online.
Почему тренд стал популярным
На распространение тренда про средненькую внешность повлияло несколько причин, связанных с культурными, психологическими и социальными факторами.
Универсальность темы: обсуждение внешности — это тема, близкая каждому. Думаю, что большинство людей, независимо от того, как они себя оценивают, сталкивались с ощущением, что они «не выделяются» или находятся «где-то посередине».
Так же повлияло развитие культуры на самоиронию и самокритику, которые идут в противовес идеализации в соцсетях и усталости от перфекционизма. Тренд демонстрирует, что быть «неидеальным» — это нормально.
Наконец, повлиял эффект обсуждаемости и поляризации мнений — темы, которые вызывают противоречивые реакции, всегда привлекают внимание.
Может ли тренд «девушка средней внешности» навредить самооценке
Тут нет однозначного ответа — данный тренд может влиять как в положительную, так и в отрицательную сторону.
В положительную строну могут повлиять такие факторы, как принятие естественности, юмор и самоирония, разрушение перфекционизма. А к негативному влиянию можно отнести такие моменты как, сверх фиксация на внешности, более частое сравнение с другими, негативная интернализация и еще большее укрепление стандартов красоты.
Поэтому тренд на обсуждение «средненькой внешности» может быть двояким. Для одних он становится возможностью принять свою индивидуальность, а для других станет источником новых комплексов. Все зависит от того, как именно мы интерпретируем посылы тренда.