Психолог раскрыла, опасен ли для женщин тренд «девушка средней внешности»

В положительную строну могут повлиять такие факторы, как принятие естественности, юмор и самоирония, разрушение перфекционизма. А к негативному влиянию можно отнести такие моменты как, сверх фиксация на внешности, более частое сравнение с другими, негативная интернализация и еще большее укрепление стандартов красоты.