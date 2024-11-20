Психолог раскрыла, как по свадебным фото узнать правду о свекрови

В соцсетях набирают популярность видео, на которых показывается разница между тещей и свекровью. Так, во время свадьбы матери дочерей веселятся и всем видом показывают счастье за новобрачных, в то время как матери сыновей, наоборот, плачут и грустят. Некоторые из них и вовсе ведут себя, по мнению части комментаторов, и вовсе ведут себя провокационно — например, держат сына за руку во время группового фото или надевают белое платье, чтобы быть похожими на невесту.