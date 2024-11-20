Психолог раскрыла, как по свадебным фото узнать правду о свекрови

В соцсетях набирают популярность видео, на которых показывается разница между тещей и свекровью. Так, во время свадьбы матери дочерей веселятся и всем видом показывают счастье за новобрачных, в то время как матери сыновей, наоборот, плачут и грустят. Некоторые из них и вовсе ведут себя, по мнению части комментаторов, и вовсе ведут себя провокационно — например, держат сына за руку во время группового фото или надевают белое платье, чтобы быть похожими на невесту.
Мы попросили психолога рассказать, почему они совершают такие поступки и могут выглядеть разочарованными на свадьбе собственных детей.
Почему матерям тяжело дается свадьба сына
Олеся Лупак, психолог.
Дети — гости в нашем доме и не являются нашей собственностью. Через нас они приходят в этот мир, мы их воспитываем и отпускаем в свободную жизнь. Как мама трех сыновей, прекрасно понимаю, что принять это не всегда просто, но материнство не о «просто», а о «нашем росте».
Наша задача — вырастить их так, чтобы они могли справиться без нас. Однажды нас не станет, а нашим детям нужно продолжать жить счастливо, как того хочет каждый психически здоровый родитель. Если рассматривать отношения матерей и сыновей, то им очень легко привязаться друг к другу по нескольким причинам.
Нереализованность матери
Такое случается, когда мать забывает о собственной реализации, делает сына смыслом своей жизни и пытается воспитать его как идеального мужчину. Также она хочет реализовать через него то, что ей самой реализовать страшно.
Смена ролей в семье
Ребенок настолько начинает занимать внимание матери, что вытесняет отца и занимает его место в семейной системе — «Ты мой лучший мужчина, не то что твой отец!». Таким образом, отношения мужчины и женщины постепенно угасают.
И когда сын, который был смыслом жизни для матери или с детства стоит на месте ее партнера, вырастает и все-таки строит семью, то невестке не освобождается место. Новая женщина сразу же подсознательно воспринимается матерью как конкурентка в борьбе за этого мужчину, за сына. Мать не хочет отпускать его, так как для нее это объект любви и смысл всей жизни — включается родительский эгоизм.
Чтобы такого не произошло, каждой матери важно помнить:
- Дети — гости в нашем доме, не смысл нашей жизни и не наша собственность;
- Чего хотим мы? Что для нас важно? В чем мы можем реализовать себя? Фокус внимания на раскрытии своего потенциала своими руками, а не на компенсации через детей;
- Важно не переносить на ребенка недовольство супругом или ожидания, что ребенок даст нам то, чего супруг не дал.
Гораздо полезнее сосредоточиться на том, чтобы реализовать себя, построить комфортные для нас отношения с партнером и дать ребенку право жить свою жизнь и строить свои отношения, а родительский эгоизм — прекрасный запрос в личную терапию.
Олеся Лупак, психолог, основатель Университета психологии и маркетинга, многодетная мама.