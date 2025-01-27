Психолог раскрыла, что такое субмарининг и почему мужчины исчезают и возвращаются

Идеальный вариант в такой ситуации — пойти в терапию и исцелить то, что так долго болит внутри. Это будет лучшим оберегом от людей, которые строят отношения на манипуляциях. Важно разделить ту реальность, которая есть сейчас, с психической реальностью, которая продолжает ранить. Закройте глаза и скажите той части себя, которая в очередной раз хочет поставить другого в приоритет, жертвуя собой: «Ты все перепутала, дорогая, он не твоя мама!» Напоминайте себе снова и снова — это не ваша мама.