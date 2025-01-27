Психолог раскрыла, что такое субмарининг и почему мужчины исчезают и возвращаются

Преимущество подводных лодок во время сражений в том, что они способны исчезать из поля видимости, погружаясь под воду. Некоторые люди в общении с партнерами, близкими или друзьями могут напоминать их своим поведением, точно так же пропадая и обрывая связь с окружающими, а потом вновь возвращаясь и продолжая общение так, будто бы ничего не случилось.
Такую тактику в общении называют «субмаринингом» — о том, как она выглядит на практике, почему свойственна некоторым и что делать, если вы с ней столкнулись, Psychologies рассказывает психолог.
Что нужно знать про субмарининг
Людмила Шульга, Психолог, схематерапевт.
Что такое «субмарининг»
Местами «порушенная» психика может быть довольно изобретательна в методах причинения боли другому. Так и история, когда партнер или тот, кто заявляет желание обзавестись этим статусом, вдруг пропадает без объяснения причины, не отвечая на попытки с ним связаться. Затем, когда оставленная сторона начинает смиряться с таким положением дел и чувства становятся все тише, «пропажа» внезапно возвращается, оставляя за собой право ничего не объяснять.
Как это выглядит
Самый частый сценарий будет выглядеть примерно так: вы знакомитесь с мужчиной, и хотя особо сильного интереса вначале он вызывать у вас не будет, он сделает все, чтобы это исправить. Например, будет максимально внимательным, заботливым и даже чутким.
Именно он будет первым писать и интересоваться, как прошел ваш день, стабильно, будут приходить уведомления с пожеланиями доброго утра и спокойной ночи. Он удивительным образом будет запоминать все, что имеет для вас значение, и, конечно же, всегда будет на вашей стороне. В какой-то момент вы обязательно начнете чувствовать себя рядом с ним особенной, он и сам будет это заявлять, вы будете все больше и больше открываться с этим человеком.
Вся эта история могла бы быть той самой, когда вот он — мужчина мечты: тактичный, вежливый, внимательный, обходительный, всегда на связи, готов прийти на помощь и в какой-то момент, что логично при таком отношении, вы уже чувствуете те самые бабочки в животе…
Процесс выстроен настолько манипулятивно и тонко, что женщина не будет понимать, что происходит, потому что внешне как будто бы ничего не поменялось, но ее ощущения и интуиция станут говорить об обратном.
Вероятнее всего, перед тем как разыграть сценарий субмарининга, накануне он устроит какой-нибудь «особенный день» — например, великолепное свидание, на котором, возможно, женщина обнаружит, что влюблена, а по возвращении домой будет думать только об этом мужчине и ожидать того самого пожелания с добрым утром… которого так и не получит.
Увы, но довольно длительное время не будет и всех остальных сообщений и звонков по его инициативе, точно так же как и ответов на ее попытки выяснить, что произошло. Думаю, в этом месте многие узнают себя.
Что мы чувствуем, когда сталкиваемся с субмаринингом
Стоит только догадываться о масштабе противоречивых чувств и мыслей, с которыми столкнется женщина в этой истории — от беспокойства, что с мужчиной что-то случилось, ведь «все так было хорошо», до гнева за то, что он так поступает.
В конечном счете, к сожалению, практически каждая развернет процесс на себя, и почувствует, что это именно с ней что-то не так. Это чувство еще сильнее укрепится внутри при возвращении «пропажи» потому, что на попытки прояснить ситуацию будут только какие-то смазанные и неточные ответы. В этот момент, если контакт продолжается, женщина попадает в липкую паутину, из которой довольно трудно эмоционально выбраться и где ее самооценка будет все больше падать из-за действий другого человека.
Почему люди прибегают к этому
Я не просто так в начале назвала психику того, кто способен применять субмарининг в отношениях, «порушенной». Это очень тонкий навык — уметь, испытывая различный спектр чувств и эмоций, оставлять «включенным» своего внутреннего наблюдателя и не проваливаться, а учитывать все нюансы. Если мы развернемся в сторону людей, которые применяют субмарининг (а это могут быть как женщины, так и мужчины), то увидим, что они не умеют строить и поддерживать взрослые и здоровые отношения.
Это жалкий способ манипуляции для того, чтобы почувствовать свою значимость в том месте души, где абсолютно выжженное поле, где совершенно пусто, нет ни контакта с собой и своими чувствами, ни контакта с другим человеком. Там нет представления о том, как могут строится отношения, и нет ни способности, ни навыка их выстроить.
Вас совершенно точно не хватит, чтобы заполнить эту бездонную пустоту внутри другого. Лучшее, что можно сделать, попав в такую историю, — это вернуть ответственность за поступки и действия тому человеку, который их совершает, и не продолжать никакого взаимодействия при попытке с той стороны его возобновить.
Способность и навык выходить из отношений, где нет ясности и прямой коммуникации, — это навык нашей взрослой части.
Три неосознанных сценария субмарининга и как из них выйти
1. «Я плохая, а ты хороший»
В этом сценарии внутри у человека есть глубинное убеждение о своей «плохости» и никчемности, которое переносится на взаимоотношения. Например, женщина изначально считает себя какой-то «недо» — недостаточно умной, красивой, начитанной и так далее.
Грустно, но внутри себя она просто не верит, что может быть иначе, что к ней может быть по-настоящему уважительное отношение со стороны партнера. В момент, когда он исчезнет, вероятнее всего, она столкнется с ощущением внутри: «Я так и знала, у меня не могло быть по- другому», и снова свяжет это с каким-то своим «недо».
С таким сценарием женщинам свойственно мыслить категориями «не бьет — уже хорошо». Это говорит о том, что уровень нормы в отношениях настолько низкий, что она добровольно будет продолжать находиться в этой паутине, даже не допуская мысли, что может быть что-то не так именно с партнером, раз он позволяет себе так проявляться во взаимодействии с ней.
Что делать?
Задайте себе вопрос: «Откуда я о себе узнала, что со мной что-то не в порядке? Кто мне это сказал и показал?».
Вероятно, ответ уведет через воспоминания куда-то в детство. Готовы ли вы дальше продолжать верить этому образу человека, которого вы продолжаете носить внутри себя? Может быть, пришло время допустить мысль, что с вами было и есть все в порядке — просто обстоятельства и среда были такими, что заставили думать о себе иначе.
2. Привычка делать себе больно
К этому бессознательному сценарию приводит опыт, когда было слишком часто больно, но выхода из этой ситуации не было. Психические защиты в какой-то момент будто отключают нашу чувствительность, и то, что на самом деле болит, за боль не считается.
Когда в детстве были физические наказание, жестокое обращение, когда ребенок вынужден был расти в дисфункциональной семье и у него не было больше никакого варианта. Это тот случай, когда внутренняя шкала долго и упорно мигает всеми возможными красными лампочками, но устранения проблемы не происходит. Тогда ребенок научается как будто бы не ориентироваться в своих чувствах: для него становится абсолютно нормальным находиться там, где делают больно — такой вот индивидуальный уровень нормы, искажающий восприятие реальности.
Что делать?
Во взрослой жизни именно это будет довольно большим препятствием, чтобы прекратить отношения с тем, кто причиняет эмоциональную боль. Представьте себя маленьким ребенком, вспомните, как это — чувствовать, что выхода нет, и тебе придется смириться со всем, что бы ни происходило. Вспомните, как одиноко и страшно, как хочется, чтобы кто-то пришел и спас.
Именно эта детская часть продолжает жить внутри вас и точно так же ждать помощи. Может быть, пришло самое время протянуть ей руку своей взрослой частью и просто забрать оттуда, где ей так плохо, сказать: «Ты больше не должна/должен ничего терпеть! У тебя есть право уйти. С тобой все в порядке!».
3. «Я стану лучшим ребенком для тебя, мама!»
Это еще один бессознательный сценарий, который закрепился глубоко в детстве и сейчас оказывает постоянное влияние на любые отношения. Это болезненный опыт, который психика никак не может прожить, поэтому снова и снова ищет варианты, через кого бы это сделать.
Чаще всего в основе лежит история, в которой взаимодействие с ребенком строилось таким образом, что он чувствовал себя плохим, брошенным, ненужным. Слишком больно оказаться ненужным своей матери — единственному человеку в мире, которому, казалось бы, ты должен быть нужен больше всего. Одно из решений, которое ребенок неосознанно выберет в такой ситуации, это, конечно, угодить: изо всех сил постараться быть настолько хорошим, чтобы маме точно стать нужным, ценным и важным.
Во взрослой жизни этот сценарий будет проигрываться по тому же принципу — в бесконечных попытках угодить, отодвигая свои чувства, комфорт и самого себя целиком.
Именно тут другой человек всегда будет ставиться в приоритет. Поэтому в ситуации с субмаринингом женщина провалится в свою травму и почувствует себя тем самым ненужным и отвергнутым ребенком, испытывая при этом очень сильную боль внутри. Так работает то, что называется переносом или проекцией в психотерапии.
Что делать?
Идеальный вариант в такой ситуации — пойти в терапию и исцелить то, что так долго болит внутри. Это будет лучшим оберегом от людей, которые строят отношения на манипуляциях. Важно разделить ту реальность, которая есть сейчас, с психической реальностью, которая продолжает ранить. Закройте глаза и скажите той части себя, которая в очередной раз хочет поставить другого в приоритет, жертвуя собой: «Ты все перепутала, дорогая, он не твоя мама!» Напоминайте себе снова и снова — это не ваша мама.