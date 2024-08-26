Психолог раскрыла 10 парадоксальных стратегий, позволяющих укрепить отношения

Если всегда стремиться к идеалу — и в себе, и в отношениях — это неизбежно заканчивается недовольством и разочарованием. А вот когда мы признаем собственные ошибки, слабости, уязвимости, и не только без осуждения, а с принятием и сочувствием относимся к несовершенствам партнера, это позволяет «слезть с пьедестала» и установить более человечные, более искренние, близкие и теплые отношения. Все мы люди, а значит, далеко не идеальные существа. Путь к счастью в отношениях лежит через осознание этого факта и прощение друг друга.