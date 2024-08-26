Психолог раскрыла 10 парадоксальных стратегий, позволяющих укрепить отношения

Иногда для того, чтобы добиться какой-то цели, идти к ней приходится обходными путями и даже делать то, что кажется совершенно нелогичным и противоречащим здравому смыслу. Отношения — именно такой случай, считает, основываясь на своем богатом профессиональном опыте, психотерапевт Эми Морин.
Вот какие парадоксальные стратегии, способные, тем не менее, сделать вас крепкой и счастливой парой, она рекомендует.
1. Отдаляйтесь, чтобы стать ближе
Как показывают исследования, если у каждого из партнеров есть свое собственное личное пространство, свои интересы, круг общения, хобби, это не только способствует личностному росту, но и оздоравливает отношения. Когда партнеры уважают личное пространство и поддерживают независимость друг друга, у них всегда есть, о чем поговорить, что обсудить, чем поделиться, что только укрепляет эмоциональную близость.
2. Цените несовершенства друг друга, чтобы ваша связь стала более совершенной
Если всегда стремиться к идеалу — и в себе, и в отношениях — это неизбежно заканчивается недовольством и разочарованием. А вот когда мы признаем собственные ошибки, слабости, уязвимости, и не только без осуждения, а с принятием и сочувствием относимся к несовершенствам партнера, это позволяет «слезть с пьедестала» и установить более человечные, более искренние, близкие и теплые отношения. Все мы люди, а значит, далеко не идеальные существа. Путь к счастью в отношениях лежит через осознание этого факта и прощение друг друга.
3. Ссорьтесь, чтобы помириться
Нет ничего лучше для укрепления отношений, чем конструктивные конфликты, во время которых все вещи называются своими именами, срываются все маски и прямо обозначаются наросшие проблемы. Иногда для того, чтобы построить что-то новое или исправить что-то пошедшее не туда, нужно сначала это как следует разрушить. Такие очистительные, благотворные ссоры позволяют не копить обиды, улучшают взаимопонимание, и способствуют росту и развитию отношений.
4. Будьте слабыми, чтобы обрести силу
Открыться другому, честно рассказать о своих страхах и сомнениях, не побояться показать свои слабые стороны — все это очень страшно и требует немалого мужества. Но только так можно достичь доверия и близости в отношениях, и в итоге сделать вашу связь неразрывной. Ваш партнер любит вас не за то, что вы «выкованы из стали», а за то, что вы настоящий, реальный человек, которому нужны поддержка и сочувствие.
5. Независимость — ключ к взаимной зависимости
Поддержание чувства независимости в отношениях, как это ни странно, приводит к усилению взаимозависимости между партнерами. Когда каждый из партнеров уверен в себе и чувствует себя отдельной, самодостаточной личностью, люди с большей вероятностью будут доверять друг другу и полагаться друг на друга. В этой ситуации в отношениях создается баланс, который способствует не ослаблению, а усилению связи между партнерами.
6. Отпустите, чтобы удержать
Отсутствие контроля или строгих ожиданий позволяет отношениям процветать. Выбросите из головы свое желание, чтобы партнер в угоду вам изменился, или свои ожидания по поводу того, какими ваши отношения должны быть. Когда нет необходимости все держать под контролем, ваши отношения становятся гибкими и гармоничными, появляется ощущение единства и понимания.
7. Меняйтесь, чтобы главное оставалось неизменным
С течением времени вы оба неизбежно меняетесь, отношения естественным образом развиваются, и принятие этих изменений является ключом к счастью — вы адаптируетесь к личностному росту друг друга, но глубинная суть ваших отношений остается прежней.
8. Слушайте, чтобы быть услышанным
Хорошая коммуникация между партнерами — одна из основ крепких отношений. И речь в данном случае идет не о том, чтобы больше говорить, а о том, чтобы лучше слушать. Активное слушание позволяет почувствовать, что вас ценят и понимают. Когда вы по-настоящему слушаете и слышите друг друга, вы лучше понимаете потребности друг друга, вы становитесь командой и способны решить любые проблемы.
9. Практикуйте самоанализ, чтобы понимать друг друга
Когда вы хорошо понимаете свои собственные мысли, эмоции и поступки, вы можете более глубоко разобраться в истоках поступков и эмоций партнера и связь между вами станет только крепче.
10. Найдите свободу в обязанностях и обязательствах
Обязанности и обязательства обычно воспринимаются, как ограничение свободы, но в здоровых отношениях это не так. Благодаря наличию обязанностей и обязательств вы ощущаете себя частью команды, и это дает ощущение стабильной основы в жизни, тем самым освобождая и позволяя без страха встречать лицом к лицу все жизненные испытания и приключения.