Психолог раскрыл пользу комиксов для взрослых

По словам доцента кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александра Кононова, комиксы полезны для взрослых тем, что дают возможностью на время вернуться в детство. Популярность таких текстов среди этого поколения как раз и объясняется тем, что они вызывают ассоциации с детским возрастом.
Он напомнил, что все в детстве листали книжки с картинками, а если их не было, то книжка казалась скучной. Просмотр комиксов погружает нас в детские воспоминания и позволяет расслабиться.
Александр Кононов подчеркнул, что в них сюжет произведения лучше иллюстрирован.
«Комиксы дают значительное количество деталей в рисунках, которые являются ключевым элементом, а текст носит лишь вспомогательный характер», — заметил психолог в разговоре с NEWS.ru.
Также он рассказал, что просмотр комиксов развивает зрительное внимание, так как картинки запоминаются лучше слов. В связи с этим в азбуке рядом с буквой А и нарисован арбуз или аист, а при фразе «Мама мыла раму» мы вспоминаем картинку из букваря.
Кроме того, комиксы — это практически бумажная версия фильма или театральной постановки, которая дает свободу читателю и включает в работу его воображение для дополнения предложенных образов.
«Также работает и мышление для проведения анализа и синтеза информации», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что обложку от первого комикса с Дэдпулом могут продать за 7,5 миллионов долларов. В этом выпуске 1991 года герой впервые появился во вселенной Марвел.