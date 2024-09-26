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Психолог раскрыл пользу комиксов для взрослых

Эти картинки с текстами помогают избавиться от напряжения. И еще вызывают приятные ассоциации.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

По словам доцента кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александра Кононова, комиксы полезны для взрослых тем, что дают возможностью на время вернуться в детство. Популярность таких текстов среди этого поколения как раз и объясняется тем, что они вызывают ассоциации с детским возрастом.

Он напомнил, что все в детстве листали книжки с картинками, а если их не было, то книжка казалась скучной. Просмотр комиксов погружает нас в детские воспоминания и позволяет расслабиться.

Александр Кононов подчеркнул, что в них сюжет произведения лучше иллюстрирован.

«Комиксы дают значительное количество деталей в рисунках, которые являются ключевым элементом, а текст носит лишь вспомогательный характер», — заметил психолог в разговоре с NEWS.ru.

Также он рассказал, что просмотр комиксов развивает зрительное внимание, так как картинки запоминаются лучше слов. В связи с этим в азбуке рядом с буквой А и нарисован арбуз или аист, а при фразе «Мама мыла раму» мы вспоминаем картинку из букваря.

Кроме того, комиксы — это практически бумажная версия фильма или театральной постановки, которая дает свободу читателю и включает в работу его воображение для дополнения предложенных образов.

«Также работает и мышление для проведения анализа и синтеза информации», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что обложку от первого комикса с Дэдпулом могут продать за 7,5 миллионов долларов. В этом выпуске 1991 года герой впервые появился во вселенной Марвел.