Психолог раскрыл пользу комиксов для взрослых

Также он рассказал, что просмотр комиксов развивает зрительное внимание, так как картинки запоминаются лучше слов. В связи с этим в азбуке рядом с буквой А и нарисован арбуз или аист, а при фразе «Мама мыла раму» мы вспоминаем картинку из букваря.