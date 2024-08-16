Психолог призвала не связывать детскую агрессию с использованием гаджетов

В разговоре с Национальной службой новостей она сообщила, что группа ученых из Канады, Южной Африки и Бразилии провела исследование, которое показало, как раннее использование планшетов может сделать несовершеннолетних более агрессивными. Применение планшетов в возрасте трех с половиной лет способствовало проявлению гнева у детей через год. Однако в таких вопросах нужно учитывать психо-эмоциональные особенности конкретного ребенка, подчеркнула Ирина Таранова. Она отметила, что проблемы с эмоциональной регуляцией были у детей и до появления гаджетов.
Кроме того, трудности есть не только у тех, кто использует их с раннего детства.
«Кажется, что что-то в этом исследовании не так», — сказала психолог.
Она отметила, что чрезмерное использование гаджетов может усиливать и обострять проблемы с контролем эмоций, но делать однозначный вывод, что дети становятся более неуправляемыми и агрессивными после этого, не стоит. По словам Ирины Тарановой, все очень индивидуально. Например, некоторым детям в возрасте четырех лет можно по 10−15 минут смотреть мультики, а у кого-то эти 10 минут будут возбуждать нервную систему, ребенок станет более плаксивым и раздражительным, и гаджет у него придется забрать. Все зависит оттого, меняется ли поведение малыша после просьбы убрать, например, планшет. Если это проходит тяжело, значит, ребенок не готов к гаджетам, и нужно максимально ограничивать его в их использовании.
Она отметила, что детям в возрасте трех-четырех лет лучше не использовать устройства более 30 минут в день. При этом им можно сидеть за гаджетами с перерывами.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в школах запретят использовать мобильные телефоны.
Айгуль Сабитова