Психолог призвала не связывать детскую агрессию с использованием гаджетов

Она отметила, что чрезмерное использование гаджетов может усиливать и обострять проблемы с контролем эмоций, но делать однозначный вывод, что дети становятся более неуправляемыми и агрессивными после этого, не стоит. По словам Ирины Тарановой, все очень индивидуально. Например, некоторым детям в возрасте четырех лет можно по 10−15 минут смотреть мультики, а у кого-то эти 10 минут будут возбуждать нервную систему, ребенок станет более плаксивым и раздражительным, и гаджет у него придется забрать. Все зависит оттого, меняется ли поведение малыша после просьбы убрать, например, планшет. Если это проходит тяжело, значит, ребенок не готов к гаджетам, и нужно максимально ограничивать его в их использовании.