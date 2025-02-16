Психолог призвала не бояться служебных романов

«Служебный роман может привести к конфликтам на работе, сплетням, зависти, предвзятому отношению и другим неприятным последствиям. Особенно важно соблюдать конфиденциальность: сохраняйте свои отношения в тайне, пока не будете уверены в их серьезности и стабильности. Всегда оставайтесь профессионалом: всегда ставьте интересы компании выше личных. Не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения и поведение на работе. Несите ответственность: будьте готовы к последствиям в случае разрыва отношений. Заранее продумайте, как вы будете поддерживать профессиональные отношения с бывшим партнером», — резюмировала она.