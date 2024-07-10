Психолог призвала не бороться с летней ленью

Нет, нет и еще раз нет. Особенно если зима вам доставляет сильные страдания. Организм в это время входит в активную фазу конфликта, а летом условно «выдыхает» — в первую очередь расслабляется тело, а за ним и психика. Сначала вы мобилизовали все свои силы, чтобы «выжить», а потом успокоились и перешли в фазу восстановления.