Психолог призвала не бороться с летней ленью

Что такое «летняя лень»
Лечь на пляже, отключить телефон на три месяца и вообще ничего не делать — мечта многих людей. Мало у кого, правда, есть такая возможность, но то, что производительность труда летом в целом снижается, замечают многие.
Психологи называют это явление «летней ленью». Хотя, по словам руководителя Центра психологической поддержки Анны Рязановой, и ленью-то способность организма расслабиться считать не стоит. Все это — закон циклов, по которому живет природа и мы, люди, в том числе. Посмотрите на жителей жарких стран — у них такого явления нет. Именно потому, что лето там всегда.
В целом летняя лень свойственна для жителей стран, где большую часть года хочется просто доживать до этого самого лета.
Климат заставляет организм как-то приспосабливаться, одеваться, менять образ жизни, питание. Все это отражается на жизненных циклах. Если весь год у нас цикл напряжения, то летом — когда вокруг возникают максимально комфортные для психики и для тела условия, когда можно не одеваться, не согреваться, когда солнце встает рано — начинается цикл расслабления.
«Организм начинает переходить в фазу восстановления, то есть добирать витаминов, ему хочется больше отдыхать. Именно поэтому мы чувствуем физическую слабость, а не бодрость — это восстановление организма», — говорит психолог.
Нужно ли бороться с летней ленью
Нет, нет и еще раз нет. Особенно если зима вам доставляет сильные страдания. Организм в это время входит в активную фазу конфликта, а летом условно «выдыхает» — в первую очередь расслабляется тело, а за ним и психика. Сначала вы мобилизовали все свои силы, чтобы «выжить», а потом успокоились и перешли в фазу восстановления.
Надо просто осознать, почему идет этот процесс, и дать своему телу время. А чтобы этот период прошел наиболее благоприятно, идеально подойдет отдых на море или просто солевые ванны, расслабляющие процедуры, медитации.