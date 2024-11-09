Психолог предупредила о тревожных признаках родительского выгорания

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни испытывал опустошение от дела, которому уделяет большую часть времени. Физическое и психическое истощение в ответ на стресс или усталость — это и есть эмоциональное выгорание. Раньше его связывали в основном с работой, творчеством или отношениями, но сейчас все чаще говорят и о родительском выгорании. Об этом «Газете.Ru» рассказала Гульфия Касимова, педагог-психолог и эксперт Учи.ру.