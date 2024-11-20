Психолог предложил заменить «эзотерические сериалы» на научно-популярные передачи

«Я бы показывал бы какие-нибудь научно-популярные передачи типа “В мире животных”. Можно снять, например, “В мире медицины”, “В мире физики”. Для людей это было бы гораздо полезнее», — сказал психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он предположил, что поначалу передачи про физику, астрономию или химию будет смотреть мало людей. Однако в связи с тем, что альтернативы в виде передач, где экстрасенсы якобы снимают порчу, не будет, люди от скуки начнут смотреть передачи про науку.
«В советское время так было. Люди будут умнеть. Это ответственность тех, кто владеет СМИ, кто определяет их позицию», — отметил Александр Невеев.
Издание подчеркивает, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Ранее зампредседателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов после визита к гадалке не исключил возможность разработки документа, который запретит деятельность астрологов и колдунов в России.
Декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов объяснил, почему люди хотят гадать на картах таро. Он рассказал, что так люди пытаются найти правильный путь в жизни. Также сказывается страх совершить ошибку.