Психолог предложил заменить «эзотерические сериалы» на научно-популярные передачи

Он предположил, что поначалу передачи про физику, астрономию или химию будет смотреть мало людей. Однако в связи с тем, что альтернативы в виде передач, где экстрасенсы якобы снимают порчу, не будет, люди от скуки начнут смотреть передачи про науку.